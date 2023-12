Планета, "твърде масивна за своята звезда", предизвиква преосмисляне на теорията за образуването на планети

А строноми от Принстънския университе с изненада откриха на 50 светлинни години от Земята планета, „твърде масивна за своята звезда“, съобщава Ройтерс.

В галактиката ни Млечен път най-разпространеният тип звезда се нарича червено джудже - много по-малка и по-слабо светеща от Слънцето. Тези звезди - или поне така се смяташе - просто не са достатъчно обемисти, за да приемат планети, много по-големи от Земята.

Our Milky Way galaxy's most common type of star is called a red dwarf - much smaller and less luminous than our sun. These stars - or so it was thought - simply are not big enough to host planets much larger than Earth. https://t.co/of6YjlLryI https://t.co/of6YjlLryI