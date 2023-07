Кражба на 1 млн. долара: Обраха майката на Бионсе

Т ина Ноулс, майката на Бионсе, е била ограбена. Обирът е на стойност един милион долара. Тя е станала жертва на кражба с взлом.

Крадците са задигнали бижута и един милион долара в брой. Според информация на полицията, съобщена от TMZ, престъпниците са взели сейфа, без да си направят труда да го отворят. По информация на таблоида, по време на обира Тина Ноулс е била извън Лос Анджелис. Взломът е бил открит в сряда сутринта.

