"Обичам го!": Моника Белучи говори за любовта си с Тим Бъртън

В неотдавнашно интервю Моника Белучи разказа за връзката си с Тим Бъртън. Актрисата се възползва от възможността да изрази любовта си към режисьора, с когото споделя живота си.

Monica Bellucci Confirms Relationship with Her 'Beetlejuice 2' Director Tim Burton: 'I Love Him' https://t.co/jmUQUvGLh6