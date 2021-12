PETA обяви Били Айлиш за Личност на годината

Т ийн сензацията Били Айлиш беше обявена за Личност на 2021 година на организацията PETA (Хора за етично отношение към животните), съобщи Ню мюзикъл експрес.

Деветнадесетгодишната изпълнителка на хита "Happier Than Ever" и защитничка на правата на животните, която е и веган, е най-младият носител на титлата.

Billie Eilish is PETA’s 2021 PERSON OF THE YEAR 🌟



From launching a #vegan Air Jordan shoe collection, to serving as executive producer in a vegan documentary, @billieeilish is NEVER afraid to speak out when it comes to injustice 👏💗 https://t.co/gBiOA9Uut5 pic.twitter.com/i5OuFeJ83L