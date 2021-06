Били Айлиш се извини: Ужасена и смутена съм

Б или Айлиш се извини, след като излезе нейно видео, което показва как певицата използва расистки израз, пише Guardian.

19-годишната звезда, спечелила „Грами“, сподели обширно изявление в историята си в Инстаграм,

като написа, че е "ужасена и смутена" от клипа.

"I am appalled and embarrassed and want to barf that I ever mouthed along to that word." https://t.co/HeF9iDNpVR