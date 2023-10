Ново проучване разкрива разлики в грижите на хората към кучетата и котките

П овечето хора са много отдадени на домашните си любимци, но ново проучване показва несъответствие между собствениците на кучета и собствениците на котки по отношение на грижите и вниманието, което отделят на своите животински другари.

Международен екип от изследователи зад проучването събра резултатите от проучването на 2117 души в Обединеното кралство, Дания и Австрия: 844 собственици на кучета, 872 собственици на котки и 401 други, които притежават кучета и котки като домашни любимци.

Анкетираните отговаряха на въпроси относно здравната застраховка на техните домашни любимци, готовността да плащат за животоспасяващи лечения и емоционалната привързаност към животните, измерени чрез така наречената скала на Лексингтън за привързаност към домашни любимци.

