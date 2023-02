Ново проучване: Разкриха тайните на Венера

А ко наречем Венера истински странна планета, би било леко подценяване. Тя толкова много прилича на Земята - и в същото време е толкова различна от нея, колкото може да се очаква от една подобна на Земята планета.

Една от тези разлики е венерианската литосфера - твърдата външна обвивка на планетата. На Земята литосферата е разпокъсана и подвижна, разделена на тектонични плочи, които оформят повърхността на планетата, като в същото време пропускат топлина от вътрешността на планетата по назъбените им ръбове.

В литосферата на Венера механизмите, стоящи зад охлаждането и възстановяването на планетата, са нещо като загадка.

Ново изследване показва, че Венера всъщност може да има относително "мека" литосфера, която редовно се издига на повърхността.

Изследването на тези механизми е сложно и трудно: Венера е задушена от гъста токсична атмосфера, в която вали киселина и която поддържа температурата на повърхността средно 475 градуса по Целзий. Изпратените там спускаеми апарати не са издържали дълго.

Но данните, събрани от орбиталния апарат "Магелан" преди десетилетия, може би са пазили тайните на Венера през всичките тези години. Космическият апарат е използвал радар, за да проникне през гъстите облаци на планетата и да заснеме повърхността - и сега учените използват тези данни, за да открият, че литосферата на Венера може да е по-тънка, отколкото се е смятало.

Под ръководството на планетарния геофизик Сюзън Смрекар от Лабораторията за реактивно движение на НАСА екип от изследователи използва данните от "Магелан", за да направи внимателно проучване на вулканичните повърхностни характеристики, наречени корони, и на околните вдлъбнатини и хребети. Те установили, че там, където хребетите са по-близо един до друг, литосферата вероятно е доста тънка и гъвкава - средно около 11 км. Моделирането предполага, че топлинният поток през повърхността е по-висок в тези места от средния топлинен поток на Земята.

"Толкова дълго време бяхме затворени в идеята, че литосферата на Венера е застояла и дебела, но сега мнението ни еволюира", обяснява Смрекар. "Макар че на Венера няма тектоника от земен тип, тези области с тънка литосфера изглежда позволяват на значителни количества топлина да изтичат, подобно на областите, в които се образуват нови тектонски плочи на морското дъно на Земята."

Дълго време учените смятаха, че в момента във вътрешността на Венера не се случват много неща, но последните изследвания все повече подсказват обратното. Короните са един от тези намеци. Тези особености приличат малко на ударни кратери и се състоят от издигнат пръстен (като корона) около потънал център, с концентрични пукнатини, насочени навън. Те могат да бъдат и огромни, с диаметър стотици километри.

Първоначално учените са смятали, че короните са кратери, но по-внимателен анализ разкрива, че те всъщност имат вулканичен характер. Те са причинени от шлейфове от горещ разтопен материал, които се издигат от вътрешността на планетата, изтласквайки повърхността нагоре в купол, който след това се срутва навътре, когато шлейфът изстине, изтичайки от страните и образувайки пръстен.

