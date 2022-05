Нови открития променят представите ни за маите

Д ревните маи са се гордеели изключително много със своите зъби. Дълго преди европейците да започнат да запълват кариесите си със злато, хората в Мезоамерика са имали усмивки, украсени със скъпоценни камъни от нефрит, тюркоаз, злато, джет (черен кехлибар – бел. ред.) или хематит.

Мъже или жени, богати или бедни,

изглежда, че много хора са посещавали зъболекар, за да си пробият зъбите и да ги напълнят със скъпоценни камъни или минерали.

Инкрустациите щели да останат за цял живот и вероятно са имали духовно значение. Но по това време блясъкът по зъбите може да не е бил чисто естетически.

Нови изследвания на цимента,

използван за залепване на скъпоценни камъни към зъбите на маите, подчертават няколко потенциални хигиенни и терапевтични свойства.

Не само, че циментът е бил изключително лепкав (задържал е скъпоценния камък на мястото му повече от хиляда години), но и съставките му имат потенциала да се борят с кариеса и да намаляват възпаленията и инфекциите в устата, става ясно от публикувано в Journal of Archaeological Science изследване.

