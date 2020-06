Разкриха защо е изчезнала цивилизацията на маите

У чени от университета в Синсинати в САЩ разкриха една от причините за изчезването на развитата цивилизация на маите.

Оказа се, че резервоарите на древния град Тикал са били замърсени с високи нива на токсични вещества, което може да е повлияло негативно на здравето на населението по време на период на суша и да е принудило хората да напуснат населеното място.

Санта Муерте - светицата на смъртта, която милиони почитат

Изследователите представиха своите открития в статия, публикувана в списанието Scientific Reports.

#science #STEM Molecular genetic and geochemical assays reveal severe contamination of drinking water reservoirs at the ancient Maya city of Tikal https://t.co/oWOvKmTolr pic.twitter.com/Xx7Yqnj7o0