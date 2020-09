Учени откриха: Изригване на вулкан е нанесло фатални поражения на цивилизацията на маите

П реди 1590 години древната цивилизация на маите сериозно е пострадала от катастрофалното изригване на вулкан. Това са установили учени от Испанския национален изследователски съвет, съобщава сп. "Протоколи на Националната академия на науките".

Разкриха защо е изчезнала цивилизацията на маите

Фаталното изригване е било на вулкана Илопанго, което е убило всичко живо в радиус от 40 километра.

Изследователите анализирали ядки от лед, извлечени от ледник в Гренландия.

Учените също така провели радиовъглероден анализ на обгорели останки от дървета, открити в отлаганията от пепел на Илопанго. Оказало се, че страшното изригване е станало през 431 година от нашата ера.

