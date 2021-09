Учени разгадаха тайната на пирамида на маите в Ел Салвадор

У чени разбраха защо маите са построили една от своите прословути пирамиди в днешния Ел Салвадор, съобщава Daily Mail, цитирайки статия на Акира Ичикава в сп. Antiquity.

Huge Maya pyramid in El Salvador was built just 5-30 years after an enormous volcanic eruption 1,482 years ago as a ‘guard against future eruptions’, study finds https://t.co/oQw6Ea9b39