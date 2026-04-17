Скъпото говеждо: Кои са най-добрите алтернативи за набавяне на протеин?

Ц ените на месото в магазините достигат рекордни нива, но нуждата на организма от качествен протеин остава непроменена. Докато мнозина преосмислят бюджета си за пазаруване, здравословният начин на живот изисква да не правим компромис с белтъчините. Добрата новина е, че съществуват достъпни алтернативи, които доставят същите хранителни ползи без излишно натоварване на портфейла, съобщава Vogue.

От хранителна гледна точка показателите на говеждото са трудни за побеждане. Диетолозите съветват да приемаме около 30 грама протеин на хранене, а порция говеждо от 85 грама осигурява между 22 и 25 грама.

„Трудно е да се намери храна, която да е сравнима грам за грам“, казва Мая Фелер, диетолог от Бруклин. Животинските протеини са богати на витамини и минерали, докато растителните винаги печелят по съдържание на фибри.

Но не се отчайвайте – има изобилие от храни, които могат да заменят говеждото, ако търсите единствено протеинов прираст, без да плащате високата цена. Ето кои са най-добрите алтернативи:

Риба и морски дарове: Шампионите по протеин

Пъстърва (изсушена): Ако обичате сушени меса, това е добра новина. Сушената пъстърва е с ниско съдържание на мазнини и без захар, но съдържа невероятните 77,3 грама протеин на 100 грама порция.

Пушена сьомга: Любителите на сутрешните гевреци със сьомга всъщност правят услуга на мускулите си. В 100 грама пушена сьомга има около 60,6 грама протеин (избирайте варианти с по-малко сол).

К онсервирана риба тон: Рибата тон в консерва преживява истински ренесанс. Тя осигурява между 22 и 50 грама протеин на порция. Важно уточнение: рибата в масло има по-високо съдържание на протеин от тази в собствена сос (вода).

Сушени водорасли: Макар сумата да варира, 100 грама сушени водорасли (като нори) съдържат между 25 и 40 грама протеин, заедно с йод, магнезий и витамин С.

Млечни продукти и месо

Високопротеиново кисело мляко (Гръцки тип): Гръцкото кисело мляко обикновено има два пъти повече протеин и по-малко въглехидрати от обикновеното. В зависимост от марката, една порция може да съдържа между 25 и 40 грама протеин.

Свинско месо: Нетлъстите части – като бонфиле или плешка – осигуряват около 21 грама протеин на 100 грама, заедно с важни витамини за метаболизма.

Пилешко месо: Класическа алтернатива. 100 грама пилешко бутче съдържат 23,9 грама протеин и изобилие от В-витамини за имунитета.

Сирене Чедър: В една чаша (100 г) чедър има 23,3 грама протеин, калций и витамин К, които са жизненоважни за здравето на костите.

Растителни алтернативи

Фъстъци: Печените фъстъци без сол изненадват с 23,2 грама протеин на 100 грама.

Соя и Тофу: За тези, които предпочитат растителна диета, тофуто е „пълноценен протеин" и основна храна в т.нар. „сини зони" на дълголетието в Япония. Комбинирането на различни растителни източници като боб, ядки и семена помага за задоволяване на нуждите на организма без консумация на месо.

Съвет от експерта: За да разберете дали сте достигнали целта си от 30 грама протеин на хранене, използвайте дланта си като ориентир за размера на порцията. Протеинът е важен, но тялото има нужда и от фибри и ферментирали храни, за да функционира оптимално.