Протеинова закуска, която ви държи енергични - одобрена от диетолози

П равилната закуска е основата на ефективността. Диетолог сподели ястието, което избира всяка сутрин и препоръчва на всеки, който иска да се чувства зареден с енергия до вечерта, съобщава Real Simple.

Какво яде диетологът за закуска

Кристина Маниан, сертифициран диетолог и специалист по хранене с близо 10 години опит, каза, че предпочита солени ястия сутрин. Любимата ѝ закуска е бъркано тофу с препечен хляб с квас, намазан с растително масло, придружено с горещ чай.

Според нея, тази закуска не само съдържа значително количество протеини, но също така осигурява енергия и умствена яснота.

Съставки (за 2 порции):

250 г твърдо тофу

1 супена лъжица зехтин (или друго растително масло)

1/2 глава лук (ситно нарязан)

1 скилидка чесън

1/2 ч.л. куркума

2 супени лъжици хранителна мая

2-3 супени лъжици растително мляко

Сол и черен пипер на вкус

Пресни билки (магданоз, копър, спанак)

Загрейте тиган с олио. Запържете лука, докато омекне, след което добавете натрошеното тофу.

Добавете куркума, мая, сол и черен пипер, разбъркайте добре. Добавете малко растително мляко и гответе 5-7 минути, докато консистенцията стане кремообразна. Завършете, като добавите билки.

Нарежете квасния хляб на дебели филийки и го препечете до хрупкавост. Намажете с топло растително масло.

Залейте любимия си чай (черен, зелен или билков) с гореща вода. Сервирайте горещ към закуската.

„Винаги пия и топъл чай с мед и малко овесено мляко сутрин – моето докосване на сладост за начало на деня. Черни чайове като Orange Pekoe и Earl Grey са моите предпочитани, тъй като съдържат малко повече кофеин от зеления чай“, добави експертът.

Защо тази закуска е здравословна?

Ястието с тофу е не само богато на протеини, но съдържа и фибри, витамини от група В, витамин С, витамин А, мед, селен, цинк и желязо. Заедно тези хранителни вещества укрепват имунитета, здравето на сърцето, метаболизма, здравето на червата и зрението.

Фибрите и протеините в това ястие също ви помагат да останете сити до обяд.

Квасеното тесто има по-ниско съдържание на глутен и гликемичен индекс и по-малко антинутриенти, което води до по-стабилни нива на кръвната захар и по-добро усвояване на желязо.