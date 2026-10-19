Русия удари парк със семейства, убити деца

Р уска атака с дрон уби днес шестима души, сред които три деца, в парк в село в североизточната украинска Харковска област, предаде "Ройтерс", като се позова на информация на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

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В по-ранна публикация в Телеграм той написа, че 15 души са ранени при удара, нанесен югозападно от град Харков.

Дронът е поразил парк, където в този момент семейства са играели с децата си, заяви министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Вигивски.

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Той публикува в Телеграм пикселизирано изображение на тялото на дете в количка, отбелязва "Ройтерс".