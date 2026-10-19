Путин обяви мащабни промени в правителството на Русия

Р уският президент Владимир Путин одобри пет промени в състава на правителството, а премиерът Михаил Мишустин вече ги внесе в Държавната дума за одобрение, съобщи ТАСС.

Разместванията идват месец след парламентарните избори в Русия и на фона на нарастващ бюджетен дефицит, високи данъци и лихви по кредитите. Появява се нова длъжност в руското правителство: вицепремиер-министър на финансите. За този пост е предложен настоящият финансов министър Антон Силуанов, предава "Фокус".

Путин с нов кабинет

Според прессекретаря на премиера Борис Беляков, създаването на вицепремиерски пост, отговарящ пряко за финансовия сектор, се дължи на засиления външен натиск и необходимостта от осигуряване на финансова стабилност, балансиран бюджет и ефективно разходване на средствата. Антон Силуанов, който заема поста финансов министър от 2011 г., ще поеме новите разширени правомощия.

Промени настъпват и в транспортния сектор, където за заместник-премиер е номиниран настоящият министър на транспорта Андрей Никитин. Вакантното място за министър на транспорта ще бъде заето от Дмитрий Ядров, ръководител на Федералната агенция за въздушен транспорт. Досегашният вицепремиер Виталий Савелиев бе освободен от длъжност поради избирането му за депутат в Държавната дума.

В администрацията на кабинета се извършва ротация след оттеглянето на Дмитрий Григоренко от поста заместник-премиер. Неговото напускане е по лична инициатива и е подкрепено от Путин, а според източници на РБК той вероятно ще премине на поста заместник-председател на Управителния съвет в Сбербанк. За негова заместничка е предложена досегашният първи заместник-министър на финансите Ирина Окладникова, която на 41 години ще се превърне в най-младия вицепремиер в новия кабинет.

Ето го новото правителство на Русия

Смени са предвидени и в управлението на Далекоизточния федерален окръг, където досегашният заместник-премиер Юрий Трутнев напуска поста си. Според информация на Ведомости, Трутнев се разглежда за ново назначение в Кремъл като помощник на президента или заместник-ръководител на президентската администрация. За негов наследник като вицепремиер и пълномощен представител в региона е номиниран настоящият губернатор на Приморски край Олег Кожемяко, а при неговото преместване временно изпълняващ длъжността губернатор ще стане Вера Шчербина.