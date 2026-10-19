България

Тежка катастрофа с 3 коли и загинал на пътя Карнобат – Айтос

На място е загинал водачът на лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 19:58
Тежка катастрофа с 3 коли и загинал на пътя Карнобат – Айтос
Източник: МВР

М ъж загина, а друг е тежко ранен след катастрофа между три автомобила на пътя Карнобат – Айтос.

Инцидентът е станал около 17:47 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На място е загинал водачът на лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация. Самоличността му е в процес на установяване.

Източник: МВР

Тежка катастрофа отне живот край Карнобат

Тежко пострадал е водачът на лек автомобил „Пежо 307“ с ямболска регистрация. Той е на 67 години и е транспортиран в болница в Бургас.

Третият автомобил, „Фолксваген“ с турска регистрация, е бил управляван от 55-годишен турски гражданин.

Направените на водача тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Тежка катастрофа, мъж загина на място

Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут е през разклона за село Соколово, по черен път с дължина около 2,5 км, до разклона за село Кликач.

Източник: МВР

 

Редактор: Николай Киров
Източник: МВР    
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Тежка катастрофа с 3 коли и загинал на пътя Карнобат – Айтос

Тежка катастрофа с 3 коли и загинал на пътя Карнобат – Айтос

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