Никушор Дан обсъди с Макрон атаките с дронове в Черно море

Р умънският президент Никушор Дан изрази дълбоката загриженост на Букурещ от неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море по време на среща с френския си колега Еманюел Макрон.

„Предадохме дълбоката загриженост на Румъния от неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море и в този контекст оценихме солидарността и подкрепата, изразени от Франция за безопасността на корабоплаването в региона“, заяви Дан след разговорите.

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Румънският държавен глава съобщи още в петък вечерта, че страната му е поискала съдействие от европейските си съюзници заради нападенията. По думите му Франция вече е предложила помощ под формата на оборудване.

На срещата с Макрон Дан беше придружен от президентския съветник Дачиан Чолош, който е кандидат за поста генерален секретар на Международната организация на франкофонията.

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Кандидатурата на Румъния за ръководния пост в организацията също беше сред обсъдените въпроси.