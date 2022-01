Открити в Етиопия вкаменелости показват как се е развивал хомо сапиенс

В улканична пепел, останала от голямо изригване в древността, е помогнало на учени да установят, че открити вкаменелости на хомо сапиенс през 1967 г. са по-стари, отколкото се смяташе досега, предаде "Ройтерс".

Това дава нов поглед върху развитието на вида.

Volcanic ash left over from a huge ancient eruption has helped scientists determine that important early Homo sapiens fossils found in Ethiopia in 1967 are older than previously believed, providing fresh insight into the dawn of our species. https://t.co/313Ob6J5Wh