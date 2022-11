Крисчън Бейл - актьорът, който не се страхува от странните роли

Н осителят на "Оскар" Крисчън Бейл не се страхува да играе странни персонажи; всъщност ролята му на Брус Уейн/Батман може би е една от най-нормалните му роли. В интервю за „Entertainment Weekly“ Бейл разкрива, че за новата си роля във филма "Амстердам" е изградил героя си на базата на характеристики, откраднати от хора, които е преследвал на улицата.

Той с гордост признава, че е прихванал "много странно поведение" от хората, които е следвал на улицата, като го е включил в Бърт Берендсен, героя си в "Амстердам".

"Спомням си, че веднъж видях невероятно интересен човек, който вървеше по улицата", казва Бейл пред EW. "Аз просто се превърнах в странен преследвач, който го следваше и изучаваше. Така че той има голямо влияние, който и да е той. Не му знам името."

