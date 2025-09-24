Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Е дин от бедстващото племе на Победителите ще заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Легендарно изпитание за издръжливост, превърнало се в истински символ на волята за победа след рекордното представяне на миналогодишния финалист Раду Шуляк, ще предизвика изгнаниците от Блатото.

Зрелищна битка очаква и отборите на Феномените и Завоевателите, които ще се борят за спасение. Обитателите на Резиденцията ще опитат да продължат своя победен ход, докато Жълтите ще направят всичко възможно да избегнат трета поредна среща с водещата Ралица Паскалева край огъня.

Именно там обаче ще се озоват Лечителите, чиито разкъсван от неразбирателства колектив ще трябва да избере трима от своите воини, които да изпрати на елиминационна битка. Как ще изберат да действат двете коалиции в Стопанството?

Кой ще влезе в голямата игра, кой ще се сбогува с нея и кои ще са следващите номинирани в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

