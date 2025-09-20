Любопитно

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

20 септември 2025, 10:24
В третия епизод на сезон 3 на подкаста „След Игрите“ Ваня Запрянова събра в студиото четирима пъстри гости - въздушната акробатка Вера Хитова, атлетът Любослав Петров, инфлуенсърската Гергана Христева и занимаващият се с всякакъв вид спорт Давид Пенков. Разговорът премина през суровите дни на блатото, личните им истории и най-неочакваните признания от живота в „Игри на волята“.

Вера разказа за преживяването си от 10 дни на блатото, които са я променили изцяло. „Имаш чувството, че си прекарал два месеца, а минава само седмица“, призна тя. Вера си спомни как цялата се е будила в кръв от ухапвания на комари, как са яли коприва, тръстика и плодове, които са кръстили „верчета“. „Всички там бяхме смирени, помагахме си, защото бяхме на дъното“, допълни тя. Въпреки трудностите Вера е категорична, че си е взела само позитиви от участието и би участвала в All Stars.

Любослав се върна към тежкия момент, с който приключи участието си в Игрите. Той призна, че е мечтал за участие от дете, но суровите условия - гладът, комарите и изолацията - са били по-екстремни от очакваното. Въпреки това намира приятелства с Давид и Йордан и разказа с усмивка за случки като яденето на тръстика и сравнява вкуса с този на печен лук. „Вярвам, че съм тук с мисия да помагам на хората“, каза той, обяснявайки избора си да учи рехабилитация.

Гергана, инфлуенсърката с над милиард гледания, подчерта, че не е влязла заради популярността си: „Исках да усетя тръпката и да докажа, че кифлите са силни.“ Тя разказа за конфликта си с Александра, за номинациите от Тянко и Георги, както и за единственото, за което съжалява – пъзела. Гергана сподели, че е спряла да бъде толкова активна в социалните мрежи заради настоящата си връзка и че плановете ѝ включват бизнес с диаманти и дори участие в чуждестранно спортно риалити.

Давид пък призна, че е „доста суетен“, но в игрите не му е липсвало нищо от козметиките и дрехите му. Той разкри защо се е изолирал първия ден на блатото - „нямах сили да се социализирам заради глада и липсата на удобства“. Давид се определи като стратег, който умишлено не е искал да бъде пъзелист или капитан в началото. Въпреки контузиите си, той гледа на участието като сбъдната мечта, след като следи „Игри на волята“ още от първи сезон.

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

