Любопитно

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Лечителите постигнаха изключителен обрат и покориха Стопанството

23 септември 2025, 12:26
Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)
Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother

Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother
Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното
Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!
Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра
За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата
Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)
До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

М ениджърът на таланти Тянко и бизнесдамата Александра поставиха племето на Завоевателите в неизгодна позиция по време на териториалната битка в “Игри на волята” тази вечер. Въпреки натрупаната от съплеменниците им преднина, те не успяха да се справят с финалната логическа задача и изпратиха отбора си на Брега на отчаянието. Най-желаната локация в Дивия север - Резиденцията, отново ще обитават Феномените, а Лечителите се отправят към Стопанството.

Източник: NOVA

Денят започна с избор на новите капитани. След впечатляващото си представяне миналата седмица, кинезитерапевтът Ръждавичка получи доверието на съотборниците си и оглави редиците на Сините. Начело на Жълтите застана гребецът Георги, който също получи единодушна подкрепа. Шокиращ обрат при Зелените осигури лидерската позиция на психиатъра д-р Пекин. До него се стигна след глас на бившия капитан на племето Иван, който реши да премине на страната на женската коалиция.

Борбата на Арената започна с надмощие на Завоевателите във физическата част от изпитанията. Те успяха да стигнат до пъзела първи, но забавянето на Тянко и Александра позволи на програмиста Алекс и куклената актриса Наталия от Феномените да решат загадката първи. Въпреки сериозните си затруднения по трасето и контузията на зъболекаря Лъчезар, Лечителите не се отказаха и стигнаха до второто място в съревнованието.

Източник: NOVA

Тази вечер сблъсъците в най-екстремното риалити продължават с номинационна битка, а сътресенията при Лечителите след неочакваната постъпка на Иван ще продължат.

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” във вторник, 23 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята риалити шоу племена Завоеватели Феномени Лечители
Последвайте ни
Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Този малък двигател може да спаси ДВГ

Този малък двигател може да спаси ДВГ

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 4 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 4 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 6 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 5 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря</p>

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

България Преди 4 минути

Голяма част от родителите и учителите в България се противопоставиха на забраната

.

The Telegraph: Путин държи пръста си на ядрения спусък, но едва ли трепери като Брежнев

Свят Преди 16 минути

Мнозина смятат, че днес ядрена война е невъзможна

С предупреждение за ниско прелитащи самолети: Учението European Spartan Exercise 2025 започна

С предупреждение за ниско прелитащи самолети: Учението European Spartan Exercise 2025 започна

България Преди 1 час

България е домакин на мащабната международна летателна тренировка, която ще продължи до 3 октомври

,

Турция: Как шест млади певици разгневиха правителството

Свят Преди 1 час

Турските жени, които не се вписват в консервативните представи на властта, са заплашени от съдебно преследване

<p>България отбелязва 70 години в ООН - на фокус са Газа, Украйна, Сирия</p>

България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия

България Преди 1 час

Всяка година световните лидери се събират в Ню Йорк за няколко дни речи на годишната сесия на Общото събрание на ООН

Нови пожари пламнаха в землището на плевенското село Ясен

Нови пожари пламнаха в землището на плевенското село Ясен

България Преди 1 час

Жителите се оплакват от задимяване

Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията

Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията

Свят Преди 1 час

Съществуват редица добре известни проучвания, които предполагат връзка между прием на парацетамол по време на бременност и поява на аутизъм или други неврологични разстройства

<p>Борбата на Зеленски с критиците у дома</p>

Politico: Разочарованието в партията на Зеленски расте

Свят Преди 1 час

Докато хватката се затяга, вече не само партийните съперници на украинския лидер се тревожат от пълзящата монополизация на властта

„Избирам България“: За 24 часа 420 българи са заявили, че искат да се върнат у нас

„Избирам България“: За 24 часа 420 българи са заявили, че искат да се върнат у нас

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк

Ким Кардашиян разкри тренировките, които я поддържат във върховна форма на 44

Ким Кардашиян разкри тренировките, които я поддържат във върховна форма на 44

Любопитно Преди 2 часа

Риалити звездата сподели в детайли тренировъчната си програма, която включва предимно силови упражнения

Huawei Watch GT 6 Pro улеснява грижите за здравето

Huawei Watch GT 6 Pro улеснява грижите за здравето

Технологии Преди 2 часа

Смарт часовникът вдига качеството, за да отговори на конкуренцията

Росен Желязков

Росен Желязков: Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства

България Преди 2 часа

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България

Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Свят Преди 2 часа

Това е третият договор, който Брюксел подписва с държави от Югоизточна Азия, след Сингапур и Виетнам

Незаконно сметище пламна и обгази част от Пловдив

Незаконно сметище пламна и обгази част от Пловдив

България Преди 2 часа

Горели са и различни пластмаси и бои

.

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

България Преди 2 часа

Как ще ни връщат ресто, може ли търговец да откаже да вземе левове или пък евро?

Терзиев иска детайлно разследване за 15 г. назад в "Топлофикация София"

Терзиев иска детайлно разследване за 15 г. назад в "Топлофикация София"

България Преди 2 часа

Хората заслужават истината, а виновните – отговорност, заяви столичният кмет

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg
1

Човешка небрежност заплашва колония пеликани

sinoptik.bg

Нова голяма раздяла в кралското семейство: Дни след смъртта на херцогинята на Кент

Edna.bg

Крал Чарлз с тежък удар по принц Хари: Примирието е мираж!

Edna.bg

Голяма трагедия за Джокович

Gong.bg

Ново попълнение на Арсенал с контузия

Gong.bg

Съдът отхвърли искането за задържане под стража на Поро

Nova.bg

Проф. Тодор Кантарджиев: Първият случай на грип ще бъде през ноември, пикът – през февруари

Nova.bg