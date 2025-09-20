Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

В печатляваща победа в кастинг битката постигна стюардесата Николета Кръстева тази вечер в “Игри на волята”. Тя си спечели заслужено място в племето на Завоевателите след като поведе убедително и не остави шанс на своите опонентки до самия край.

Сблъсъкът между трите Амазонки изправи пред тях многокомпонентно трасе, което изпита тяхната сила, издръжливост, точност и умения в плуването. Проблем с един от компонентите в битката забави амбициозната Гизем значително и ѝ отреди второто място днес. Фитнес инструкторката Сабрина не съумя да се справи убедително с трасето и се раздели с мечтата за участие в предаването.

Веднага след края на съревнованието победителката се присъедини към новите си съплеменници в Стопанството, където бе посрещната топло от Теодора и Мирослав. Междувременно завършилата втора Гизем се срещна с изгнаниците на Блатото.

Екстремните приключения в Дивия север продължават следващата седмица с битка за територия, в която победа на всяка цена ще търсят бедстващите Лечители, а отношенията между д-р Коеджикова и зъболекарят Лъчезар ще станат повод за сериозен трус в женската коалиция на Брега на отчаянието.

