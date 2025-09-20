Любопитно

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на "Игри на волята"

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

20 септември 2025, 21:52
Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”
Източник: NOVA

В печатляваща победа в кастинг битката постигна стюардесата Николета Кръстева тази вечер в “Игри на волята”. Тя си спечели заслужено място в племето на Завоевателите след като поведе убедително и не остави шанс на своите опонентки до самия край.  

Сблъсъкът между трите Амазонки изправи пред тях многокомпонентно трасе, което изпита тяхната сила, издръжливост, точност и умения в плуването. Проблем с един от компонентите в битката забави амбициозната Гизем значително и ѝ отреди второто място днес. Фитнес инструкторката Сабрина не съумя да се справи убедително с трасето и се раздели с мечтата за участие в предаването.

Източник: NOVA

Веднага след края на съревнованието победителката се присъедини към новите си съплеменници в Стопанството, където бе посрещната топло от Теодора и Мирослав. Междувременно завършилата втора Гизем се срещна с изгнаниците на Блатото.

Екстремните приключения в Дивия север продължават следващата седмица с битка за територия, в която победа на всяка цена ще търсят бедстващите Лечители, а отношенията между д-р Коеджикова и зъболекарят Лъчезар ще станат повод за сериозен трус в женската коалиция на Брега на отчаянието.

Гледайте “Игри на волята” в понеделник, 22 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Всичко от днес

