Джо Манганиело с шокиращи разкрития: "Бивш на София Вергара ми направи вуду магия"

Х оливудският актьор Джо Манганиело прави шокиращи разкрития за личния си живот в новата си автобиографична книга Bloodlines. 49-годишната звезда твърди, че докато бил женен за София Вергара, кубински шаман се свързал с него по телефона и му разкрил, че страда от мистериозно заболяване на червата, причинено от... вуду магия, съобщава Page Six.

Според Манганиело врачът знаел подробности за здравословното му състояние, които дори най-близките му роднини не подозирали, а медиите никога не са отразявали.

„Погледнах София със смесено чувство на страх, гняв и невяра. Нямаше как този непознат човек по телефона да знае всичко това“, пише актьорът в мемоарите си.

Проклятие от Ню Орлиънс

Шаманът обяснил на двойката, че зад мистериозното заболяване стои бивш партньор на София Вергара, който все още имал силни чувства към нея.

Joe Manganiello was told Sofía Vergara’s ex caused his mystery illness with ‘voodoo curse’ https://t.co/9NJXf8qpo9 https://t.co/odYNxs2AXO — Page Six (@PageSix) October 13, 2026

„Някой от миналото ти все още е влюбен в теб. Той е направил вуду магия на съпруга ти в Ню Орлиънс. Мъжът ти трябва да бъде изчистен и защитен. Мога да му помогна, но трябва да се срещнем в Еквадор“, гласи предупреждението на гадателя.

Размишлявайки върху думите му, Манганиело бързо се досетил кой може да е извършителят - бизнесменът Ник Льоб, с когото София Вергара развали годежа си през 2014 г., малко преди да започне връзка с Джо. Актьорът си спомня, че Льоб е прекарал много време в Ню Орлиънс — точно мястото, посочено от шамана.

„Премина през ума ми мисълта, че може би самата София е прокълната от мъж, който не е могъл да я има, така че да предава това проклятие на всеки следващ мъж в живота си. Осъзнавах колко лудо звучи всичко това, но как тогава шаманът знаеше толкова много?“, допълва той.

Въпреки първоначалния си скептицизъм, актьорът признава, че историята звучала толкова плашещо логично, че той веднага извадил телефона си и започнал да търси самолетни билети за Еквадор, за да се срещне с лечителя.

Развод след 7 години брак

Джо Манганиело и София Вергара бяха сред най-харесваните двойки в Холивуд. Те сключиха брак през 2015 г., но се разделиха след седем години съвместен живот през 2023 г. Основната причина за развода им бе разминаването в желанията им за семейство - Манганиело искаше да има собствени деца, докато Вергара, която вече има пораснал 35-годишен син от първия си брак, не желаеше да става майка отново.