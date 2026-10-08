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Джо Манганиело разкри, че София Вергара му се подигравала по време на почти фатална болест

Актьорът от „Истинска кръв“ разкрива интимни подробности за 7-годишната си битка с автоимунно заболяване, опитите за самоубийство и студенината на бившата си съпруга. Манганиело опроверга версията на Вергара за развода им и разкри истинската причина за разпада

8 октомври 2026, 11:07
Джо Манганиело разкри, че София Вергара му се подигравала по време на почти фатална болест
Източник: Getty Images

Д жо Манганиело твърди, че бившата му съпруга София Вергара се е отнасяла жестоко с него, докато той се е борил с почти фатално автоимунно заболяване по време на брака им, пише Page Six.

В предстоящите си мемоари „Bloodlines“ Манганиело описва как Вергара му се е подигравала заради 2,5-килограмовото му куче Бъбълс. Актьорът го осиновява през 2019 г., когато е преминавал през тежка депресия и е обмислял самоубийство, се казва в откъси, публикувани от списание People.

„Трябваше да се отърва от пистолета си, защото постоянно мислех за него. Тогава се появи кучето“, споделя звездата от „Истинска кръв“. „Превърнах се от пациент в болногледач.“, казва още той.

49-годишният Манганиело твърди още в книгата си, че 54-годишната Вергара е отказвала дори да го прегърне, когато е бил тежко болен, въпреки че той постоянно я умолявал за това.

Актьорът от „Magic Mike“ категорично отрича и думите на Вергара, че желанието му да има деца е станало причина за развода им, тъй като тя „не искала да бъде възрастна майка“. Той заявява, че всъщност сам се е отказал от тази идея именно заради заболяването си.

Манганиело обяснява, че след неуспешни инвитро процедури двамата започнали да проучват възможности за донорски яйцеклетки. Но заради влошеното си здраве той не искал да рискува да умре и да остави тогавашната си съпруга с дете, „което биологично не е нейно“.

По думите му, написването на книгата е било неговият начин да изчисти името си и да каже истината: „За мен се изрекоха и написаха неща, които просто не бяха верни.“, споделя той.

През 2024 г. Вергара обяви публично, че разминаването във вижданията им за семейство е довело до развода. „Бракът ми се разпадна, защото съпругът ми беше по-млад и искаше деца, а аз не исках да бъда възрастна майка“, каза тя тогава, добавяйки: „Мисля, че не е честно спрямо бебето.“

Вергара, която има 34-годишен син Маноло Гонзалес Вергара от първия си съпруг Джо Гонзалес, тогава бе категорична, че майчинството вече е затворена страница за нея.

Пред People Манганиело разкрива, че здравословните му проблеми са започнали малко след сватбата им през 2015 г. Първоначалните симптоми включвали мъчителни коремни болки, които го парализирали и не му позволявали да ходи, обриви с мехури, силно главоболие, изтощение и кървене.

„Ставах все по-болен и по-болен“, спомня си той.

През следващите седем години актьорът отслабва с 27 килограма, преминава през множество колоноскопии и претърпява спешна операция през 2016 г., при която е отстранена част от червата му. Това го принуждава временно да живее с колостомна торбичка.

„Това наистина ми се случи, това е самата истина и имам всички белези, за да го кажа“, споделя той.

Манганиело разказва, че след като традиционната медицина години наред не му давала отговори, той най-накрая е намерил облекчение с помощта на шаман от Санта Моника. Той му обяснил, че в основата на болестта му стои родова травма - включително загубата на предците му по време на Арменския геноцид и борбата на баба му с лупус.

Днес звездата от „Спайдърмен“ заявява, че няма никакви симптоми и не пие лекарства, след като следваща операция е възстановила напълно храносмилателния му тракт.

Най-важното за него в момента е подкрепата, която получава от годеницата си Кейтлин О'Конър. Актьорът загатна, че двамата вече обмислят да имат деца.

„Ако ми е писано, ще се случи“, споделя той.

„В продължение на седем години си мислех, че ще умра следващата седмица. Сега светът отново се отвори пред мен.“, казва още той.

Мемоарната книга „Bloodlines“ излиза на пазара на 13 октомври.

Джо Манганиело София Вергара Развод Bloodlines Мемоари Автоимунно заболяване Здравословни проблеми Желание за деца
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