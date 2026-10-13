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„Отказваше дори да ме прегърне“: Джо Манганиело с разтърсващи разкрития за София Вергара

Актьорът заяви, че новата му автобиографична книга не е посветена на проваления им брак, а на борбата му с тежко автоимунно заболяване

13 октомври 2026, 13:23
„Отказваше дори да ме прегърне“: Джо Манганиело с разтърсващи разкрития за София Вергара
Източник: Getty Images

Х оливудският актьор Джо Манганиело отказа да влиза в публични скандали в социалните мрежи с бившата си съпруга София Вергара. Звездата от „Истинска кръв“ коментира напрежението между двамата, след като в медиите изтекоха откъси от предстоящите му мемоари „Bloodlines“. В тях той твърди, че колумбийската красавица се е държала зле с него, докато той се е борил с животозастрашаващо автоимунно заболяване по време на брака им, съобщава Page Six.

В отговор на тези разкрития звездата от „Модерно семейство“ публикува пикантен пост в Instagram относно нарцистичните мъже. На въпрос за реакцията на Вергара по време на гостуването си в предаването „CBS Mornings“, 49-годишният актьор подчерта, че книгата му не е създадена, за да разчиства сметки с бившата си съпруга.

„Всеки, който твърди подобно нещо, първо трябва да прочете книгата и да разбере за какво всъщност се разказва в нея, защото тя не е за това. Тя е за страданието, през което преминах. Опитвам се да представя всеки човек с уважение, независимо кой е той. Това е сложна тема и не е нещо, което искам да разисквам в социалните мрежи“, заяви Манганиело. 

Тежки обвинения и онлайн престрелки

В откъсите от книгата Манганиело разкрива смущаващи подробности от съвместния им живот. Според думите му Вергара го е осмивала за обичта му към малкото му куче Бъбълс, което той осиновил в труден момент, когато се е борил с депресия. Актьорът твърди още, че когато е бил тежко болен, съпругата му е отказвала дори да го прегърне, въпреки че той я е молил за това.

Реакцията от страна на 54-годишната актриса не закъсня. Тя препубликува съобщение от 35-годишния си син Маноло, посветено на справянето с нарцистични личности. В него той пише: „Запомнете: няма значение колко много правите за един нарцисист, той винаги ще ви се сърди, нищо никога няма да е достатъчно и накрая пак ще се опита да изкара вас виновни“.

 Малко преди това актрисата сподели и цитат за това, че способността да се самоиронизираш е знак за интелигентност, а липсата ѝ - за глупост.

Истината за развода

Джо Манганиело и София Вергара се разделиха през юли 2023 г. след седем години брак. Първоначално актрисата заяви, че причина за развода е била желанието на Манганиело да има деца, докато тя не е искала да става майка на по-зряла възраст. В мемоарите си обаче актьорът категорично отрича това и твърди, че самият той се е отказал от идеята за бащинство именно заради тежкото си здравословно състояние, допълвайки, че по негов адрес са били изречени и публикувани редица неистини.

Източник: Page Six    
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