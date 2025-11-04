„Ще се видим в ада“: Нина Добрев се подигра брутално на Шон Уайт с Хелоуин костюм

З вездата от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев се преобрази като Тифани от култовия хорър филм „Булката на Чъки“ (1998) – очевидна препратка към неотдавнашната ѝ раздяла с олимпийския шампион Шон Уайт.

36-годишната актриса беше неузнаваема в Instagram – с перука от черна към платинено руса коса, тънки вежди, тежък опушен грим и тъмно червило. На едната ѝ ръка се виждаше фалшива татуировка с надпис „Чъки“ върху прободено сърце, а в ръцете си държеше плюшена кукла на същия герой.

Добрев, позната и от „Деграси“, се появи като Тифани, докато нейната приятелка Еарика Барщайн влезе в ролята на „любимия“ ѝ Чъки. Двете публикуваха видеомонтаж в Instagram, на който се подготвят за парти и позират в завършения си грим и костюми. „Създаването на Чъки и неговата булка. Докато смъртта (и доброто осветление) ни разделят“, написа Добрев с намигване.

Феновете веднага разчетоха закачливия подтекст и заляха коментарите с реакции, че актрисата се подиграва на бившия си годеник.

„Не осъзнах колко забавен и брилянтен е този костюм. Разби ги, момиче!“, написа един потребител.

Друг добави: „Радвам се, че Нина си намери нов Чъки, а не червенокосия мъж, който беше предвиден първоначално... Страхотно е, че все пак се съгласи и просто си намери по-добър партньор по костюми 🔥❤️👏 Браво, момиче!“

Раздялата с Шон Уайт

През септември стана ясно, че Добрев и 39-годишният бивш сноубордист са прекратили петгодишната си връзка.

„Това беше взаимно решение. Не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, сподели източник, близък до двойката, пред People.

Нина впоследствие изтри публикацията си за годежа от Instagram, макар снимките все още да се намират в профила ѝ.

На червения килим на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г. звездата от „Love Hard“ се появи без своя петкаратов годежен пръстен по време на премиерата на „Eternity“.

Според източник на Daily Mail, двамата „са вървели в различни посоки от известно време“. Той допълва, че трудностите са започнали, когато двойката е трябвало да се адаптира към нормалния живот след пандемията от COVID-19.

„Те се влюбиха по време на изолацията и връзката им процъфтяваше, но след като светът се отвори, както при много двойки – и в шоубизнеса, и в реалния живот – нещо се промени“, обяснява източникът. „Хората започнаха да преосмислят какво е важно за тях. И всичко това си даде отражение.“

От любов на Олимпиадата до раздяла в светлините на прожекторите

Добрев и Уайт се срещат за първи път през 2012 г. на церемония по награждаване, но започват връзката си чак през 2019 г.

Публично я потвърждават, след като актрисата публикува емоционална почит към него при края на олимпийската му кариера.

„Нина беше невероятно подкрепяща през целия този процес“, сподели Уайт пред People през 2022 г. „По време на пандемията тя беше истинска спасителка – направи този период от живота ми специален.“

Nina Dobrev appears to brutally mock ex Shaun White with Halloween costume https://t.co/rOiiGdixti pic.twitter.com/NeOEWr9Z1s — New York Post (@nypost) November 3, 2025

Шон Уайт предложи брак на Нина Добрев през 2024 г. в Ню Йорк, като я покани на уж официална вечеря на CFDA/Vogue с Анна Уинтур. Вместо това я очакваше интимна вечеря с близки и приятели в ресторант The Golden Swan в Уест Вилидж.

„Той направи поканата да изглежда толкова легитимна“, разказа по-късно Добрев пред Vogue.