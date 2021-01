Нина Добрев - българката, която завладя Холивуд

Н иколина Каменова Добрева известна, като Нина Добрев е канадска актриса от български произход. Родена е на 9 януари 1989 г. в София, но още на две години емигрира заедно със семейството си в Торонто.

Има по-голям брат Александър, който следва инженерна специалност, баща й Камен е компютърен специалист, а майка й Михаела е художничка.

Нина Добрев учи в училище J. B. Tyrrell, където играе балет и художествена гимнастика и участва в джаз класове. По-късно учи в Академичното училище за изкуства Уексфорд, което се намира в Скарбъроу, Онтарио и в университета Райерсън в Торонто със специалност социология. През 2008 г. прекратява ученето, за да се съсредоточи върху актьорската си кариера.

Взима курсове по актьорско майсторство в Armstrong Acting Studios в Торонто.

Кариерата на Добрев започва като модел и с участия в реклами, а впоследствие започва да се явява и на прослушвания за различни роли в киното и телевизията.

Първата голяма актьорска роля на Нина Добрев е като Миа в тийнейджърския драматичен телевизионен сериал "Деграси: Следващо поколение", роля, която тя играе в продължение на три сезон.

Играе в няколко игрални филма в средата на 2000-те, включително "Парчета беглец" и "Далеч от нея".

През 2007г. участва в музикалния видеоклип на "You Got That Light" в изпълнение на Дейвид Баум и Уейд Алън-Маркъс.

През 2009 г. Нина Добрев взима участие в свръхестествената драматична поредица "Дневниците на вампира" изпълняваща главната роля на Елена Гилбърт.

През април 2015 г. Нина Добрев съобщава в своя Instagram профил, че напуска снимките на сериала "Дневниците на вампира", след приключването на шести сезон.

Нина Добрев се снима и в трилъра "Клоуи", чиято премиера е на 26 март 2010 г. Филмът има голям търговски успех и става най-печелившия филм на режисьора Атом Егоян.

През април 2011 г. Нина е избрана за ролята на Кандис във филма "Предимствата да бъдеш аутсайдер" заедно с Ема Уотсън и Езра Милър.

По време на снимките на "Дневниците на вампира" през 2010 г. започва връзка с екранния си партньор в сериала Иън Сомърхолдър, като през 2011 г. обявяват публично връзката си. През месец май 2013 г. медиите обявяват, че актьорите са се разделили.

Едно от най-големите й хобита е правенето на бижута и дори мисли да открие собствена линия. Почитател е на всички екстремни спортове, но е голям фен на йогата и така поддържа идеалната си фигура. Освен това е доброволец в различни каузи, като активно се занимава с кампании срещу рак на гърдата и световния глад.

През 2011 година Нина Добрев заема място номер 44 в класация на "FHM Австралия" за Топ 100 най-сексапилни жени на света.

Нина Добрев е трикратна носителка на награда "Изборът на публиката". Неведнъж в свои интервюта актрисата заявява, че се гордее с българския си произход.

