Нина Добрев засипа Мария Бакалова с комплименти

Ц ял свят говори за новия "Борат"! Филмът беше коментиран дори от президента на САЩ Доналд Тръмп, а Казахскан, които бяха изключително обидени след първия филм, вече са на коренно различно мнение и са решили типичната за Борат реплика "That's nice" да я използват, за да привличат туристи.

Ние пък сме особено горди с лентата, тъй като в нейна главна женска роля гледаме българката Мария Бакалова, която влиза в ролята на дъщерята на Борат, Тутар.

И под "ние" имаме предвид наистина всички ние - българите, независимо къде по света сме.

Като например холивудската звезда, родена в България, Нина Добрев, която намери време да изгледа филма и сподели своята гордост с последователите си в Instagram.

"Мария Бакалова, която играе Тутар, е българка! Тя говори на български език във филма и никога не съм била по-горда", написа Нина. Само преди дни Бакалова оглави класацията на IMDB за най-популярни актьори, измествайки популярни лица като Саша Барон Коен, Лили Колинс и кой ли още не.

Но Нина Добрев далеч не е единствената холивудска звезда, която поздрави българката.

Преди дни Саша Барон Коен заяви, че Мария Бакалова е достойна за награда "Оскар".

Писателят Майкъл Грийн е на същото мнение.

Sacha Baron Cohen says it would be a travesty if Maria Bakalova doesn’t get nominated for an Oscar for ‘BORAT 2’.



“We interviewed 600 young women from all around the world and she’s hilarious. She is one of the most courageous actors in history.”



(via: https://t.co/2OY1NkELr4) pic.twitter.com/dZW5s60xBO