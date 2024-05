Никога не е късно: 100-годишен герой от войната най-накрая получи дипломата си

Н икога не е късно да сбъднеш мечтите си и ветеран от Втората световна война доказа това.

100-годишният Джак Милтън най-накрая зачеркна от списъка си с мечти една цел на живота си, когато най-накрая получи дипломата си за колеж.

"Въпреки че е посещавал задължителните курсове за колежа в Пентагона в Глобалния кампус на Университета на Мериленд и всъщност е получил бакалавърската си степен през 60-те години на миналия век, Милтън не е присъствал на дипломирането си и не е получил дипломата си", разказват от училището пред PEOPLE.

Но всичко това се променя на 30 април, когато Милтън присъства на събитие, което първоначално приема за празненство по случай 100-годишния си рожден ден, но всъщност се оказва церемония по дипломиране и официално връчване на бакалавърската му степен по изкуствата, според филиала на Fox WTTG.

Според филиала на NBC WRC-TV Милтън е бил изненадан от празника и казва, че е "благодарен".

"През живота си съм имал много церемонии и съм отпразнувал много поводи, но това е върхът", добави той.

Въпреки че не успява да се дипломира, след като се пенсионира от армията след 31 години служба, UMGC никога не е бил далеч от сърцето на Милтън.

