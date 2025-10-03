Любопитно

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

3 октомври 2025, 23:21
Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)
Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”
Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер
Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир
Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”
Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години
Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother

Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother
Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

З апомняща се битка за спасение сложи край на участието на неврохирурга и воин от племето на Лечителите д-р Георги Петров в приключенското риалити “Игри на волята”. В изпълнения с напрегнати моменти дуел, той се изправи срещу представителя на Феномените Александър, чиято победа му донесе награда от 100 златни гроша и нова увереност за предстоящите предизвикателства в надпреварата.

Източник: NOVA

Арената на “Игри на волята” първо приветства четиримата номинирани Дино, д-р Петров, Александър и Теодор-Чикагото за битка за спасение. В оспорваното съревнование на търпението, прецизността и баланса победители станаха Дино и Чикагото, което изпрати съперниците им на елиминационен двубой. В него д-р Петров и Александър се изправиха пред тежки предизвикателства, които затрудниха неврохирурга и позволиха на съперника му да натрупа преднина, която запази до самия финал.

Източник: NOVA

Междувременно завърналите се в племената си д-р Коеджикова и Александра избраха да изпратят в изгнание на Блатото Карина и Сапунджиева, които ще се присъединят към останалите трима обитатели на локацията - Йоана, Радостина и Недялко.

Стратегът на Лечителите е следващият гост в подкаста “След Игрите”, където разказва за своите правилни и грешни ходове в играта, за коалициите при Зелените и за своя фаворит за крайната победа. Епизодът с доктор Петров е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре вечер на бойното поле в Дивия север започват кастинг битките за осмия сезон на екстремното риалити и “Игри на волята” All Stars. Завръщане на Арената ще направи бизнесменът Симеон Кралев, участвал в надпреварата миналата година. Кой ще се изправи срещу него, не пропускайте да разберете в събота, 4 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Тръмп с изненадващ ултиматум,

Тръмп с изненадващ ултиматум, "Хамас" отстъпи

Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Свят Преди 3 часа

Демонстрантите осъдиха отношението към Глобалната флотилия „Сумуд“

Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика

Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика

България Преди 3 часа

Учениците решиха 13 задачи в онлайн формат, а оценките ще се вписват като текущи по преценка на учителите

Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

България Преди 6 часа

Диан Иванов е сочен за основен свидетел срещу кмета Благомир Коцев

ЕС удължи санкциите срещу руски граждани и организации

ЕС удължи санкциите срещу руски граждани и организации

Свят Преди 6 часа

Засегнати са 47 физически лица и 15 организации

Влак помете велосипедист на прелез в Пловдив

Влак помете велосипедист на прелез в Пловдив

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал при спуснати бариери на ул. "Пещерско шосе", жертвата е млад мъж

Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния

Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния

Свят Преди 7 часа

Борислав Сарафов проведе поредица от двустранни срещи с ръководители на прокуратури от държавите-членки на ЕС

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

Свят Преди 8 часа

Тримата членове на екипажа на петролния танкер бяха обвинени, че са влачили котвата по морското дъно, повреждайки пет подводни кабела в залива на Финландия

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

България Преди 8 часа

В четвъртък депутатите отнеха и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби

Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

Свят Преди 8 часа

Част от щетите са критични

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Любопитно Преди 8 часа

„Тайната вечеря“ е не само сред най-известните картини на Леонардо, но и сред най-разпознаваемите в целия свят

<p>Откриха&nbsp;съкровище на стойност $1 млн. край Флорида</p>

Отдавна изгубено испанско съкровище на стойност $1 млн. е открито край бреговете на Флорида

Любопитно Преди 8 часа

"Всяка монета е частица от историята – осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златния век на Испанската империя"

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

България Преди 8 часа

Мъж предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

България Преди 9 часа

ДНСК ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителството

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 9 часа

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Свят Преди 9 часа

Детето изчезна в събота ,27 септември

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Свят Преди 9 часа

Разследването обхваща лекари и медицински специалисти от болница „Мортън Плант“, където Хоган бе обявен за мъртъв

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Венцеслав Стефанов: Не е важно как влизаш, а как излизаш

Gong.bg

Бормемут обърна Фулъм с три късни попадения и вече е втори във Висшата лига

Gong.bg

Трима загинали след наводнението в "Елените"

Nova.bg

След наводненията: Държавата започва масирани проверки на строителството в Бургаско

Nova.bg