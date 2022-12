Учени идентифицираха най-старата ДНК досега

У чени са идентифицирали ДНК от животни, растения и микроби, датираща отпреди около 2 милиона години, което я прави най-старата досега, предаде Ройтерс.

Тя е от седимент от най-северната точка в Гренландия, открит край арктически фиорд. Древната ДНК разкрива невероятен изгубен свят в тази отдалечена точка.

Изследователите обясниха, че фрагменти от ДНК са намерени за редица животни, включително мастодонти, северни елени, зайци, леминги и гъски, а също за растения, сред които топола, бреза и дървета туя, както и за микроорганизми, включително бактерии и гъбички.

ДНК е самовъзпроизвеждащият се материал, носещ генетична информация за живи организми - нещо като план на живота.

Мастодонтът е бил роднина на слона, който е бродил в Северна и Централна Америка до изчезването си заедно с много други големи бозайници от ледниковия период преди приблизително 10 000 години. Откритието показва, че е обитавал доста по-голям район, отколкото се смяташе досега.

"Мастодонтът беше голяма изненада. Никога не е бил откриван преди в Гренландия. Но най-голямата изненада беше тази уникална арктическа екосистема и видове, живели заедно, което няма съвременен аналог", казва Еске Вилерслев, който е начело на изследователския екип.

Данните от проучването са публикувани в списание "Нейчър".

"Не мисля, че някой би предвидил, че Гренландия е имала такова разнообразие от растения и животни преди 2 милиона години, когато климатът е бил много подобен на това, на което очакваме да станем свидетели след няколко години заради глобалното затопляне", добави изследователят, който е свързан с университетите в Кембридж и в Копенхаген.

