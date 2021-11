Неузнаваема и секси: Първи трейлър с Лили Джеймс като Памела Андерсън

П ървият трейлър на биографичния минисериал "Pam and Tommy" е вече факт! Лили Джеймс е неузнаваема в ролята на Памела Андерсън.

Режисиран от Крейг Гилеспи ("Аз, Тоня"), минисериалът проследява истинската история зад първото подобно видео в историята - секс касетата на Пам и Томи, заснета през 1995 г.

Главните роли са поверени на Лили Джеймс и Себастиан Стан, а в актьорският състав присъстват още Сет Роген, Тейлър Шилинг (Orange Is the New Black) и Ник Оферман (Parks & Recreation).

Комедийната драма описва връзката между звездата от "Спасители на плажа" Памела Андерсън и барабаниста на Mötley Crüe Томи Лий, които се ожениха по-малко от седмица след първата им среща през 1995 г.

Секс запис, който двамата са направили по време на медения си месец, беше откраднат от дома им и след това разпространен онлайн. Андерсън и Лий съдиха разпространителя и в крайна сметка постигнаха споразумение, при което лентата отново стана публична. Бившата двойка, която беше женена от 1995 до 1998 г. и има двама сина, не е включена в продукцията на сериала.

Lily James and Sebastian Stan as Pamela Anderson and Tommy Lee in ‘PAM & TOMMY’. pic.twitter.com/XjmdpWxMCt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 18, 2021

lily james as pamela anderson 🎬 pic.twitter.com/ySxM637DBV — best of lily james (@badpostslily) November 18, 2021

По-рано тази година Лили Джеймс и Себастиан Стан впечатлиха феновете със снимки от снимачната площадка на "Pam and Tommy".

