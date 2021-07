Сразяващ сексапил! Лили Джеймс като Памела Андерсън

Л или Джеймс изглежда впечатляващо в ролята на Памела Андерсън на снимачната площадка на биографичен минисериал, озаглавен "Pam and Tommy".

32-годишната британска актриса беше забелязана наскоро в черен костюм и изрусена коса в Лос Анджелис по време на снимките на биографичния филм за холивудската актриса.

