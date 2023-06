Неуспехът не е край: Китайски милионер се провали за 27-и път на матура

К итайският милионер Лян Ши се яви за 27-и път на матура в Китай и се провали. Сега 56-годишният богаташ се чуди дали някога ще успее да осъществи мечтата си да влезе в университета в Съчуан, предаде БТА.

Лян Ши може да се гордее със социалния си успех, тъй като е започнал кариерата си като черноработник във фабрика, а след това е основал собствена компания за строителни материали, която процъфтява и го прави милионер.

