Нещо странно се случва, когато четете и около вас е шумно

Ф оновият шум – като разговори, които дочувате в кафенето или шумът от трафика – може да забави скоростта ни на четене, но според проучване сред руски читатели това не повлиява на начина, по който мозъкът ни разбира съдържанието на текста.

Проучването се занимава с ефектите от фоновия шум и визуалните дразнители като правописни грешки или лошото форматиране. Любопитно е, че учените от Националния изследователски университет по икономика в Русия открили, че справянето с разбъркани думи увеличава скоростта на четене, вероятно защото регистрираме процеса като по-дразнещ и искаме да приключим с четенето по-бързо.

A Strange Thing Happens When You Read Around Background Noise https://t.co/XM7lMixpW0

В случай, че се чудите дали е добре да слушате подкасти или музика, докато работите, проучването има някои интересни заключения по въпроса. Учените са изследвали са как можем да променим стила си на четене, за да компенсираме слуховите или зрителни дразнители.

„От предишни проучвания знаем, че и слуховите и зрителните дразнители имат по-скоро вредни ефекти върху плавността и разбирането при четене, въпреки някои вариации в резултатите“, пише изследователят по лингвистика Нина Здорова.

„Досега нито едно от проучванията, изследвали влиянието на шума, не го оценява в рамките на теориите за езикова обработка.“

Една от разгледаните теории за обработка на езиковите модели била тази за шумните канали, според която мозъкът ни се справя с шума, като отделя повече внимание на значението на отделните думи и по-малко на целите изречения. След това правим предположения, за да стигнем до цялостното значение и за връзките между думите.

Втората разгледана теория е „достатъчно добрият модел“ – наблюдава се когато мозъкът ни не анализира всеки един детайл от текста, а само „грабва“ минимален брой думи, с които да постигне „достатъчно добро“ разбиране. Ако можем по-малко да се фокусираме върху точния синтаксис, мозъци ни запазват част от когнитивните ни ресурси, които да се справят с шума.

Read this study to find out more about the effect of background #music and background #noise on the task performance of #introverts and #extroverts: https://t.co/txVn04xLAw#elsevier #elsevier #mendeley pic.twitter.com/UFrhwsJFLt