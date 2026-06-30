Неочакваното признание на Анджелина Джоли: Животът малко ме пречупи

Л юбовният живот на Анджелина Джоли остава до известна степен мистерия, откакто тя се раздели с Брад Пит през 2016 г. Макар през годините името ѝ да е свързвано с няколко мъже, тя рядко е говорила за личния си живот – досега.

Джоли повдигна завесата по време на интервю за Yahoo Entertainment, признавайки, че не е ходила на срещи от 10 години.

„Ако трябва да бъда откровена, не съм ходила на срещи, откакто се разведох преди десетилетие. Така че по някакъв начин в съзнанието ми се е загнездило, че този аспект от мен не е на преден план в живота ми, когато се фокусирам върху децата си, върху семейството си“, сподели тя пред медията, докато популяризира новия си филм „Couture“.

Вече на 51 години, Джоли е отворена към това да преосмисли подхода си към живота, след като е преминала през сериозни изпитания, които са я „пречупили малко“, пише Daily Mail.

„Така че да, нещата се променят, но по начин, който не очаквах. Нямам усещането, че съм на 51 и започвам да мисля за остаряването. Мисля си, че трябва да живея отново. Да бъда свободна отново. В известен смисъл животът може би малко ме пречупи“, каза тя още пред списанието.

Докато Джоли е сама след раздялата им, нейният бивш съпруг Пит има връзка с красивата брюнетка Инес де Рамон от 2022 г.

Раздялата на Джоли и Пит се превърна в горчива, осемгодишна бракоразводна битка, която окончателно приключи миналата година. Известната в миналото влиятелна двойка се раздели през 2016 г. след две години брак (но общо 11 години заедно), а разводът им беше финализиран през 2024 г.

След развода източник сподели, че в момента Джоли не бърза за нищо „сериозно“. „Трудно ѝ е да се доверява на мъже след това, през което премина с Брад. Тя не се е отказала от мъжете, но в момента не търси нищо сериозно“, каза източник пред Us Weekly.

Вътрешният човек добави, че звездата от „Господарка на злото“ (Maleficent) „не мисли, че някога ще преодолее травмата“ от връзката си с Пит, потвърждавайки, че „тя не търси любов в момента“.

Джоли и Пит (на 62 г.) имат шест деца: три биологични – Шайло (20 г.) и близнаците Нокс и Вивиен (17 г.), и три осиновени – Мадокс (24 г.), Пакс (22 г.) и Захара (21 г.).

Източник, близък до Джоли, по-рано описа бракоразводния процес като кошмар за нея и семейството ѝ. „Тези последни осем години бяха ужасно време за нея и семейството ѝ“, сподели друг източник пред People.

Източник, близък до Пит обаче, контрира твърденията на Джоли, заявявайки пред People: „През последните осем години Джоли предприемаше едностранни атаки, включително безкрайно изкривяване на фактите и проектиране на собственото си поведение върху другите, което нанесе огромни косвени щети на хората в и около семейството“.

Бившата двойка, популярна като „Бранджелина“, подписа документите за развод през декември 2024 г. Адвокатът на Джоли, Джеймс Саймън, заяви пред DailyMail.com, че актрисата изпитва облекчение, че е затворила тази страница.

„Честно казано, Анджелина е изтощена“, каза Саймън тогава. „Преди повече от осем години Анджелина подаде молба за развод от г-н Пит. Тя и децата напуснаха всички имоти, които споделяха с г-н Пит, и оттогава тя се е фокусирала върху намирането на мир и изцеление за семейството им“, добави той.