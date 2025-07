Неиздавани песни на Бионсе са откраднати от колата на хореографа ѝ

Д искове, съдържащи неиздавана музика на Бионсе и няколко други предмета, са откраднати от кола, наета от нейния хореограф по време на спирка на турнето на Cowboy Carter в Атланта миналата седмица, съобщи полицията, цитирана от CNN.

Според полицията, служителите са реагирали на 8 юли, след като са получили сигнал относно кражба от превозно средство.

Предварително разследване разкри, че два куфара, принадлежащи на хореографа на Бионсе Кристофър Грант и една от нейните заместнички Диандре Блу, са били откраднати от нает джип Wagoneer, докато е бил паркиран на първото ниво на паркинг на адрес 99 Krog St. NE, се казва в доклада.

Unreleased Beyoncé music stolen in Atlanta during Cowboy Carter tour https://t.co/VZppFUvjQL pic.twitter.com/FNtsj9tIL1

В доклада се посочва, че сред откраднатите вещи са два лаптопа и дискове, съдържащи музика с воден знак, неиздавана музика, планове за запис и минали и бъдещи списъци с песни.

Разследването е водено от следователи от отдела за кражби от автомобилния отдел на полицейското управление на Атланта. Според полицията е издадена заповед за арест на неназован заподозрян.

От CNN са се свързали с Грант, Блу и представител на Бионсе за коментар.

Грант съобщи също, че от превозното средство са били откраднати дрехи на стойност 1000 долара, чифт слънчеви очила Tom Ford на стойност 500 долара и чанта за книги Tumi на стойност 750 долара, според доклада. Блу съобщи още за кражба на Macbook Air и чифт слушалки.

Unreleased Beyoncé music stolen from her choreographer’s rental car during Cowboy Carter tour stop in Atlanta https://t.co/HVAMzxajSF