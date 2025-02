Бионсе излезе с повреден тоалет на сцената на "Грами" (ВИДЕО)

Б ионсе имаше безупречна вечер на наградите „Грами“ 2025 - в по-голямата си част.

Бионсе триумфира на "Грами" с приза за албум на годината (ВИДЕО)

След края на шоуто в неделя зрителите забелязаха, че 43-годишната Бий всъщност е претърпяла повреда в тоалета, докато е била на сцената, приемайки наградата за най-добър кънтри албум.

По време на речта ѝ това, което изглеждаше като банели на роклята на Бионсе, видимо се забиваха в гърдите ѝ.

В Tik Tok Шанти Рос привлече вниманието към повредата с видео, което има над 1,8 милиона гледания. „Кой я облече? Банелите на сутиена ѝ изскачат навън“, „Кой направи това? Кой ѝ направи това? Това беше саботаж. Абсолютен саботаж.“, гласяха някои от коментарите на видеото.

Надписът на видеото гласеше: “Който е позволил това да се случи, трябва да бъде уволнен незабавно! Честито на моята кралица!“

Междувременно в X (бивш Twitter) феновете коментираха, че Jay-Z изглежда е казал на съпругата си, че бельото ѝ се вижда.

55-годишният Jay-Z прегърна Бионсе - която беше зашеметена от победата си - и прошепна нещо в ухото ѝ. След това Бий нагласи горната част на роклята си, преди да прегърне 13-годишната си дъщеря Блу Айви и да излезе на сцената.

„Jay-Z казва на съпругата си, че се виждат банелите на сутиена ѝ, преди да излезе на сцената“, гласеше вирусният туит с над 4 милиона гледания.

Jay-Z appeared to warn Beyoncé about wardrobe malfunction at Grammys 2025: ‘Absolute sabotage’ https://t.co/eexJ5zkhxl pic.twitter.com/xcZ0pMrcaT