Майката на Бионсе проговори за битката си с рака

М айката на Бионсе, Тина Ноулс, сподели за своята "тиха" битка с рака в откровено интервю пред камерата.

71-годишната Ноулс разкри, че наскоро ѝ е била поставена диагноза рак на гърдата в първи стадий, след като лекарите открили два тумора по време на рутинен преглед за мамография.

Тя разказа, че Бионсе, Соланж и няколко близки приятели са били до нея в този труден период, като са я придружавали на прегледите и посещенията в болницата преди планираната операция. „Бях нервна“, сподели тя пред Гейл Кинг в предаването CBS Mornings. „И те просто започнаха да се шегуват с мен.“

Tina Knowles reveals her breast cancer diagnosis to @GayleKing, detailing the nerve-wracking moments leading up to her lumpectomy — and the special song her girls sang to her in the hospital: "I just went in there feeling just like God has got me."



Tune in tomorrow for their… pic.twitter.com/009jTA6bUL