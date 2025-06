Точно като мама: Дъщерята на Бионсе и Джей Зи плени Париж

13-годишната Блу Айви изглеждаше като копие на майка си Бионсе по време на разходка из Париж заедно с баща си, Джей Зи.

Мини-версията на изпълнителката на „Cuff It“ и легендарният рапър бяха забелязани в сряда пред ресторант в Града на любовта, слизайки от черен SUV, според снимки, публикувани от Page Six.

Blue Ivy, 13, is mom Beyoncé’s twin on Paris outing with dad Jay-Z https://t.co/EE2m4AZbtK pic.twitter.com/ptQvAKHa3w

Блу бе облечена в сини широки карго панталони с висока талия, овърсайз тениска с графичен принт и маратонки в синьо. Косата ѝ беше спусната на гърба в стилни бохемски плитки – визия, която често виждаме и при майка ѝ, поп иконата Бионсе.

55-годишният Джей Зи заложи на непринуден стил – обикновена бяла тениска, прибрана в дънки с колан, съчетани със слънчеви очила и класически ботуши.

Докато фенове ги обграждаха, Блу прикри лицето си с ръце и бързо се втурна от автомобила към заведението. Не е изненада, че баща и дъщеря посетиха именно Moët Hennessy – компания, с която луксозната шампанска марка на Джей Зи, Armand de Brignac, поддържа стратегическо партньорство.

Блу Айви не е наследила от Бионсе само външността – тя уверено върви по пътя на артистичната кариера.

Тийнейджърката се включи в турнето „Cowboy Carter“ на майка си, 43-годишната носителка на 35 награди „Грами“, като подгласничка, демонстрирайки впечатляващи танцови умения.

Джей Зи и Бионсе, които са женени от 2008 г., имат още две деца – 8-годишните близнаци Руми и Сър.

Блу и Руми се появиха на сцената заедно с Бионсе по време на концерт в стадион SoFi в Лос Анджелис през април, докато изпълняваше песента „Protector“, предизвиквайки възторг у феновете.

Талантите на Блу обаче не се изчерпват с танците. Баба ѝ по майчина линия – Тина Ноулс – наскоро разкри, че внучката ѝ е истински гуру в света на красотата.

„Моят гуру по красота и лична мениджърка, госпожица Блу Айви Картър, ми нареди да боядисам веждите си, защото имали сивкави нишки“, разказа 71-годишната заместник-председателка на козметичната марка Cécred в забавно видео в Instagram през април.

Blue Ivy looks the spitting image of her superstar mom Beyoncé as she arrives in Paris with rapper dad Jay-Z | Daily Mail Online 🥰 Gorgeous Blue Ivy 💙 https://t.co/6nFGiYEVXV