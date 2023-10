Негативното възприятие на тялото по време на бременността: Влияние върху майката и бебето

П роучване установи големи разлики в начина, по който бременността може да повлияе на възприятията на жените за собственото им тяло, съобщи електронното издание „Медикъл експрес“.

Известно е, че негативното възприятие на бременните жени за собственото им тяло може да окаже сериозни ефекти както върху майката, така и върху бебето й.

Проучването, ръководено от специалисти от университета "Англия Ръскин" и Йоркския университет, се смята за първия мета-анализ, сравняващ две групи бременни жени - тези, които гледат на тялото си по позитивен начин, и на възприемащите се отрицателно.

Чрез синтезирането на резултати от множество други проучвания новото изследване установи, че цялостното неудовлетворение на жените от собственото им тяло по време на бременност статистически не се различава от възприятието им, когато не са бременни. Въпреки това отделните проучвания, които станаха част от мета-анализа, показаха, че има значителни разлики при жените на индивидуално ниво.

Някои жени остават неудовлетворени от телата си по време на бременността, защото смятат, че са „надебелели“, докато други описват чувство на безпомощност - промените в тялото им са неизбежни, но извън техния контрол. Смята се също, че нереалистичното изобразяване на бременни жени във визуалните медии допринася за тяхното неудовлетворение.

Други бременни жени обаче заявиха, че са възприели тялото си по позитивен начин по време на бременността, тъй като вече не са го сравнявали с „идеалното слабо тяло“. Някои твърдят, че подобрението се дължи на факта, че са обръщали по-малко внимание на това как изглежда тялото им и повече на неговата функционалност, като са се фокусирали върху здравето на бебето.

Чувството на неудовлетвореност от тялото на бременните жени може да повлияе на психическото и физическото здраве както на майката, така и на бебето. Много жени, които остават недоволни от телата си по време на бременност, също проявяват признаци на депресия и тревожност както след раждането, така и в дългосрочен план. Това може да повлияе негативно на детето в емоционален, когнитивен и поведенчески план. Възможно е също да влоши качеството на отношенията между майката и бебето.

