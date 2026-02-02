Любопитно

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

2 февруари 2026, 10:49
„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим
Източник: Getty Images

Х айди Клум буквално придаде нов смисъл на израза „оголване на всичко“ на червения килим на наградите „Грами“ през 2026 г., появявайки се в лъскава рокля на Marina Hoermanseder в телесен цвят, която изглеждаше като втора кожа.

Ефектният модел е изработен от лакирана кожа и се закопчава отстрани с метални катарами, което му придава характерен, почти куклен вид, напомнящ на Барби.

По всичко личеше, че супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует. Роклята очевидно е била изработена по мярка, плътно обгръщайки извивките ѝ и подчертавайки всеки детайл както отпред, така и отзад.

Embed from Getty Images

52-годишната Клум беше оставила русата си коса свободно падаща на меки вълни, а гримът ѝ бе минималистичен, за да може именно роклята с оптична илюзия да бъде в центъра на вниманието.

Хайди Клум не е непозната за смелите и рискови модни решения. Само преди седмица тя се появи в тийзър за предстоящ музикален видеоклип на Diplo, облечена единствено в прашки и кожено палто.

Последната ѝ визия далеч не е първата прозрачна рокля в гардероба ѝ. По време на Седмицата на модата в Париж миналия октомври Клум отново не остави много на въображението, обличайки изцяло прозрачна дантелена рокля.

Когато модата отиде твърде далеч – „Грами“ 2026
10 снимки
Хайди Клум
Шапел Роан
Майли Сайръс
Били Айлиш

Супермоделът редовно споделя и чувствени кадри от ваканциите си в Instagram, включително снимки, на които позира само по прашки, излежавайки се върху плажна кърпа на стойност 600 долара през миналата година.

Източник: pagesix.com    
Хайди Клум Награди Грами Марина Хорманседер Рокля в телесен цвят Лакирана кожа Стил Барби Дръзка мода Прозрачна рокля Супермодел Червен килим
Последвайте ни

По темата

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

а

Иран - раздиран от вътрешни конфликти

Свят Преди 12 минути

Мащабът на насилието, което силите за сигурност използваха срещу демонстрантите в Иран, шокира населението

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Свят Преди 28 минути

Това заяви управляващият директор на МВФ в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Любопитно Преди 47 минути

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 57 минути

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 1 час

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 1 час

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 1 час

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 1 час

<p>Какво направи Тръмп: Рязка промяна в цените на петрола</p>

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Свят Преди 2 часа

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

България Преди 2 часа

Станали са едновременни аварии на два електропровода

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Любопитно Преди 3 часа

Българската православна църква почита на 2 февруари християнския празник Сретение Господне

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Свят Преди 3 часа

САЩ са започнали диалог с кубинските власти

118 снегорина чистят пътните артерии в София

118 снегорина чистят пътните артерии в София

България Преди 3 часа

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 4 часа

Над 1 200 снегопочистващи машини са обработвали настилките по републиканските пътища през нощта

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Любопитно Преди 4 часа

За място, което се нарича Долината на смъртта, тази изгарящо гореща част от Калифорния е изненадващо богата на живот

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Шок, сълзи и рекорди: как „Грами“ 2026 пренаписа музикалната история

Edna.bg

Велсакес разкри от какво е притеснен преди Лудогорец и заяви: Футбол, футбол и футбол! За съдии не говоря

Gong.bg

Бившата на Али Соу напомни за себе си с горещи кадри

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg