„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Х айди Клум буквално придаде нов смисъл на израза „оголване на всичко“ на червения килим на наградите „Грами“ през 2026 г., появявайки се в лъскава рокля на Marina Hoermanseder в телесен цвят, която изглеждаше като втора кожа.

Ефектният модел е изработен от лакирана кожа и се закопчава отстрани с метални катарами, което му придава характерен, почти куклен вид, напомнящ на Барби.

По всичко личеше, че супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует. Роклята очевидно е била изработена по мярка, плътно обгръщайки извивките ѝ и подчертавайки всеки детайл както отпред, така и отзад.

52-годишната Клум беше оставила русата си коса свободно падаща на меки вълни, а гримът ѝ бе минималистичен, за да може именно роклята с оптична илюзия да бъде в центъра на вниманието.

Хайди Клум не е непозната за смелите и рискови модни решения. Само преди седмица тя се появи в тийзър за предстоящ музикален видеоклип на Diplo, облечена единствено в прашки и кожено палто.

Последната ѝ визия далеч не е първата прозрачна рокля в гардероба ѝ. По време на Седмицата на модата в Париж миналия октомври Клум отново не остави много на въображението, обличайки изцяло прозрачна дантелена рокля.

Супермоделът редовно споделя и чувствени кадри от ваканциите си в Instagram, включително снимки, на които позира само по прашки, излежавайки се върху плажна кърпа на стойност 600 долара през миналата година.