Любопитно

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Финландски учени са идентифицирали различните му видове и точните части на тялото, където се проявява

7 октомври 2025, 06:56
Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)
Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер
Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер
Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)
Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка
Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)
Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”
Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Л юбовта е сложно и многостранно чувство, което може да предизвика различни физически усещания. Финландски учени са идентифицирали различните му видове и точните части на тялото, където се проявява. 

За да създадат картата, изследователите събраха данни от стотици участници чрез онлайн проучване. Те описват физическите и емоционални усещания, които изпитват.

Източник: iStock/Getty Images

Изследователският екип зададе на участниците въпроси за това как са изпитали 27 различни вида любов, като романтична, сексуална, родителска, приятелска, непозната, природа, Бог или себе си.

Участниците бяха попитани къде усещат тези различни видове любов в тялото си и колко силно е чувството физически и емоционално.

Всички видове любов се усещат силно в главата, но има разлики в усещанията в цялото тяло: някои чувства се разпространяват само в гърдите, докато други обхващат цялото тяло. Най-силните форми на любов се усещат най-широко в цялото тяло.

Страстта била най-силна, като засегнала горната част на тялото, мозъка и слабините. Любовта на майката към нейното дете се проявява силно в гърдите.

Източник: iStock/Getty Images

Привличането към непознати и любовта към Бога бяха сред най-слабите форми. Те имат по-малко въздействие върху ума и физическото състояние.

Вярно е, че изследователите отчитат факта, че проучването не е проведено в религиозна общност, иначе любовта към Бога би могла да се окаже една от най-силните.

Източник: Рамблер    
любов учени части на тялото
Последвайте ни

По темата

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 2 дни

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

България Преди 50 минути

Съдии и прокурори са на различно мнение за шефовете в съдебната власт с изтекъл мандат

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Технологии Преди 1 час

OpenAI обяви интеграция с няколко популярни платформи

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Свят Преди 9 часа

Никола Прокачини осъди предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин"

<p>Калас: ЕС иска ключова роля в мирния план на Тръмп за Газа</p>

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Свят Преди 10 часа

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха непреки преговори в Египет по мирния план

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Свят Преди 10 часа

Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

България Преди 10 часа

Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Свят Преди 10 часа

По време на речта си тя призова правителствата да предприемат действия, за да спрат Израел

Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС

Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС

България Преди 11 часа

Поводът - скандала между Борислав Сарафов и Галина Захарова

<p>&quot;Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия&quot;</p>

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Свят Преди 11 часа

Тя предупреди, че Европа е заплашена от изток, предизвикана е отвътре, а за Глобалния Юг следи отблизо стъпките, които Европа предприема

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Свят Преди 11 часа

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет

Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок

Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок

България Преди 11 часа

Решението идва след изненадващата оставка на премиера

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Свят Преди 12 часа

Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му

<p>Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен (СНИМКА)</p>

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

България Преди 12 часа

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Свят Преди 12 часа

Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм"

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Свят Преди 12 часа

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

Свят Преди 12 часа

Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Празник е! Имен ден имат хората с хубавото име...

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 октомври, вторник

Edna.bg

Каменното лице в щаба на Бленджини: Това означава много за българския волейбол

Gong.bg

Добруджа се раздели с футболист, играл само 24 минути

Gong.bg

Кои са новите вирусни заплахи по света

Nova.bg

След като кола се заби в ограда на къща в София : За какво настояват живеещите в "Бенковски"

Nova.bg