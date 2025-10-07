Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Л юбовта е сложно и многостранно чувство, което може да предизвика различни физически усещания. Финландски учени са идентифицирали различните му видове и точните части на тялото, където се проявява.

За да създадат картата, изследователите събраха данни от стотици участници чрез онлайн проучване. Те описват физическите и емоционални усещания, които изпитват.

Източник: iStock/Getty Images

Изследователският екип зададе на участниците въпроси за това как са изпитали 27 различни вида любов, като романтична, сексуална, родителска, приятелска, непозната, природа, Бог или себе си.

Участниците бяха попитани къде усещат тези различни видове любов в тялото си и колко силно е чувството физически и емоционално.

Всички видове любов се усещат силно в главата, но има разлики в усещанията в цялото тяло: някои чувства се разпространяват само в гърдите, докато други обхващат цялото тяло. Най-силните форми на любов се усещат най-широко в цялото тяло.

Страстта била най-силна, като засегнала горната част на тялото, мозъка и слабините. Любовта на майката към нейното дете се проявява силно в гърдите.

Източник: iStock/Getty Images

Привличането към непознати и любовта към Бога бяха сред най-слабите форми. Те имат по-малко въздействие върху ума и физическото състояние.

Вярно е, че изследователите отчитат факта, че проучването не е проведено в религиозна общност, иначе любовта към Бога би могла да се окаже една от най-силните.