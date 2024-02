Брад Пит спечели първата съдебна битка за Шато Миравал (СНИМКИ)

С лед развода си с Брад Пит Анджелина Джоли продава дяловете си в Château de Miraval, които досега е споделяла по равно с холивудския сърцеразбивач. Това е решение, което актьорът не е преглътнал: той си иска обратно десетте процента, които е дал на съпругата си като сватбен подарък.

Brad Pitt is now fully owned French vineyard The Chateau Miraval estate https://t.co/n3gAlXf1gv #angelinajolie #bradpitt pic.twitter.com/qRp32vkVoG

Когато си казаха "да" през 2014 г., Брад Пит и Анджелина Джоли си поделиха Château de Miraval, винарско имение, разположено в Прованс-Алпи-Лазурен бряг. Актьорът притежава 60% от акциите, а актрисата - 40%. Като сватбен подарък той се съгласява да ѝ даде още 10%, за да може имението от 30 хектара да бъде разделено поравно. Но след раздялата им през 2016 г. всичко е съвсем различно. След сложния развод Джоли реши да продаде дяловете си в имението на Юрий Шефлер, собственик на руска компания за водка. Брад Пит оспорва решението, като твърди, че първо трябва да си върне 10-те процента, предложени на бившата му съпруга, тъй като "сделката му не е била спазена", според Page Six.

От калифорнийските съдебни зали до люксембургския съд - делото на звездата от "Боен клуб" преминава през различни етапи, преди да спечели първата си съдебна битка. И именно съдът в Люксембург предостави на Брад Пит допълнителните 10%. Решението обаче е само временно: окончателното решение ще бъде взето на финалния съдебен процес, който трябва да се проведе скоро. Това е първа победа за мъжа, който е възмутен, че бившата му съпруга е продала половината от имота му, без да го предупреди.

Brad Pitt wins latest round in legal battle with Angelina Jolie over the couple’s $500M French winery, Château Miraval https://t.co/LuRBgx2RqY pic.twitter.com/0APFxPXnkN