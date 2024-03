Натали Портман и Бенджамин Милепид финализираха развода си

Н атали Портман тихомълком подаде молба за развод с Бенджамин Милепид, нейният съпруг от 11 години, преди осем месеца, а сега бившата двойка е официално разведена.

42-годишната актриса подаде документи миналия юли и разводът беше финализиран миналия месец във Франция, където Портман и Милепиед живеят с децата си Алеф и Амалия.

Представител на Портман потвърди новината.

Natalie Portman and Benjamin Millepied have divorced after 11 years of marriage.



(https://t.co/Ps3wDgXApU) pic.twitter.com/7V08dJa4LL — Film Updates (@FilmUpdates) March 8, 2024

За Портман не беше лесно да се справи със скритата раздяла, която последва медийни съобщения през май 2023 г. за извънбрачна връзка на Милепид.

„Първоначално беше много трудно за нея, но приятелите ѝ се обединиха около нея и ѝ помогнаха да премине през най-лошото“, казва приятел на двойката.

"Натали излиза от една наистина трудна и болезнена година, но тя излезе от другата страна на нея по-силна и намира радост в семейството, приятелите и работата си."

От самото начало двойката се съсредоточи върху това да помогне на децата си да се приспособят и бяха снимани, показващи единен фронт като семейство в много случаи през последната година.

„Нейният най-голям приоритет беше осигуряването на плавен преход за децата ѝ“, казва вътрешният човек. "Тя и Бен наистина обичат децата си и са еднакво фокусирани върху това да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат. Нищо не е по-важно."

Natalie Portman and Benjamin Millepied Privately Divorce After 11 Years of Marriage https://t.co/1fsQ1DEkGr — E! News (@enews) March 8, 2024

Въпреки че имаше улики, че нещата в брака не са наред – Портман не е носила венчалната си халка от миналата пролет, след като изплува новината за „краткотрайната“ афера на Милепид – двамата успяха да отделят време, за да работят по проблемите си.

През юни 2023 г. източник каза че Милепид „прави всичко възможно, за да накара Натали да му прости и да запази семейството им заедно“, докато „най-големият приоритет на Портман е да защити децата си и тяхната поверителност“.

Оттогава и двамата жонглираха с тежки работни ангажименти по пътя. Милепид е хореографът на "Дюн: Част 2" , хитовото продължение с участието на Тимъти Шаламе и Зендая, докато Портман се е занимавала с безброй проекти, включително промоция в пресата за нейното оценено от критиката изпълнение в "Май, декември". В момента тя снима филма на Гай Ричи "Fountain of Youth" .

Портман подкрепи Милепид на червения килим през септември 2022 г. за премиерата на "Кармен" на Международния филмов фестивал в Торонто, която той режисира.

Нито Милепид, нито Портман са говорили публично за спекулациите около брака им. В интервю за Vanity Fair през февруари тя възрази, когато я попитаха за публичното бърборене, казвайки: „Ужасно е и нямам желание да допринасям за това“.

Natalie Portman and Benjamin Millepied Finalize Divorce After Quietly Separating Last Year (Exclusive) https://t.co/3B0UHkGJt3 — People (@people) March 8, 2024

Разбира се, тя не си представяше нещата по този начин, когато двамата се ожениха на 4 август 2012 г., след като се срещнаха на снимачната площадка на филма "Черният лебед" от 2010 г. Като хореограф на филма, Милепид помогна на Портман да научи сложни балетни сцени, а в интервю през 2018 г. актрисата описа техния съвместен опит във филма със сладки думи.

„Той ме учеше да танцувам и определено беше вълнуващо и забавно“, каза тя. "Беше красиво."

Сега двойката е фокусирана върху следващата си глава.

„Натали се надяваше, че бракът ѝ ще бъде завинаги“, казва приятелят, който добавя, „но тя е в мир с това, където са и сега се фокусира върху новото си нормално като семейство.“

