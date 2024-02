Натали Портман говори за първи път след слуховете за развод

А ктрисата Натали Портман за първи път проговори за развода със съпруга си.

Портман каза, че през този период слуховете около семейството ѝ не спират. Актрисата обаче така и не отговори на въпроса: развела ли се е със съпруга си.

„Ужасно е и нямам желание да допринасям за това“, каза Портман.

Natalie Portman Dating History: From Jake Gyllenhaal To Benjamin Millepied https://t.co/wv0g91wjLv

През януари Натали Портман обяви, че се мести в друга държава с децата си на фона на слуховете за развод с Бенджамин Милепид.

Тогава вътрешните лица на Daily Mail потвърдиха слуховете и съобщиха, че Натали Портман се готви да подаде молба за развод от Бенджамин Милепид, въпреки опитите му да подобри отношенията след предателството. Актрисата отдели време да обработи всичко и да се излекува. Тя се опитва да измисли най-добрия начин да каже на децата си за развода и да оправи цялата документация.

Ringless Natalie Portman reunites with husband Benjamin Millepied for family lunch after addressing divorce rumorshttps://t.co/snJASJxT6q