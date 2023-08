На фона на слуховете за развод: Натали Портман на мач със съпруга си

А мериканската актриса Натали Портман се появи на футболен мач със своя син и съпруг.

В понеделник Натали Портман беше снимана със съпруга си след новината за развода им. Снимките бяха с лошо качество и на тях трудно се виждаха лицата на бившите любовници. Журналистите на Daily Mail обаче твърдят, че актрисата изглеждала потисната през целия мач.

Natalie Portman reunites with estranged husband Benjamin Millepied after his alleged affair https://t.co/znHX1WLUXg pic.twitter.com/tMmKyWBZx7