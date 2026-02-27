Любопитно

Едно просто правило: 97-годишен учен разкрива тайната си за дълголетие

Ако искате да добавите не само години, но и здраве към живота си, известен италиански учен препоръчва едно просто правило

27 февруари 2026, 06:33
Едно просто правило: 97-годишен учен разкрива тайната си за дълголетие
Източник: iStock

А ко искате да добавите не само години, но и здраве към живота си, известен италиански учен препоръчва едно просто правило.

Как да живеем възможно най-дълго – основното правило

97-годишният онколог и фармаколог Силвио Гаратини смята, че умереното ограничаване на калориите може значително да удължи живота.

Ученият, който основа Института „Марио Негри“ в Бергамо, е прекарал десетилетия в изследване на стареенето и хроничните заболявания.

„Ако ядете 30% по-малко, можете да живеете с 20% по-дълго“, каза той.

Според него умереността в храненето е ключът към активното дълголетие.

10 съвета за дълголетие
10 снимки
смисъл
мозък
дете куче доброта
сън

Гаратини подчертава, че здравословният начин на живот намалява не само личните рискове, но и натоварването на здравната система.

Според Световната здравна организация, неправилното хранене причинява милиони смъртни случаи по света всяка година, главно поради сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак.

Самият учен следва балансирана диета: той се храни разнообразно, за да си набави всички микро- и макронутриенти, но без да преяжда.

Проучвания, публикувани в Ageing Research Reviews и The British Journal of Nutrition, потвърждават, че умереното намаляване на калориите без дефицит на хранителни вещества подобрява показателите за стареене и намалява риска от преждевременна смърт.

Въпреки популярността на периодичното гладуване, Гаратини смята, че общото количество храна е по-важно от времето на хранене.

„Основното е да се яде по-малко“, заключава той.

Експертите също така отбелязват, че контролът на калориите и балансираната диета са сред най-ефективните начини за намаляване на риска от хронични заболявания и поддържане на активността в по-напреднала възраст.

Източник: rbc.ua    
Дълголетие Ограничаване на калориите Здравословно хранене Силвио Гаратини Стареене Хронични заболявания Балансирана диета Умереност в храненето Намаляване на риска Здраве
Последвайте ни

По темата

Очаква ни слънчев петък, температурите достигат 12 градуса

Очаква ни слънчев петък, температурите достигат 12 градуса

Методите на ЦРУ: 9 знака, че ви лъжат в очите (и как да ги разпознаете)

Методите на ЦРУ: 9 знака, че ви лъжат в очите (и как да ги разпознаете)

Защо Исландия иска да се присъедини към ЕС

Защо Исландия иска да се присъедини към ЕС

Едно просто правило: 97-годишен учен разкрива тайната си за дълголетие

Едно просто правило: 97-годишен учен разкрива тайната си за дълголетие

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 1 ден
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 1 ден
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 1 ден
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шокиращи тайни излизат наяве за пет зодии: Вашата сред тях ли е?

Шокиращи тайни излизат наяве за пет зодии: Вашата сред тях ли е?

Любопитно Преди 10 минути

Ето кой ще разкрие неочаквани тайни

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 6 часа

Тя е първият гост в новия сезон на подкаста „Кухнята след Ада”

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Свят Преди 9 часа

Задържан е командирът на логистиката на военновъздушните сили на Украйна

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Свят Преди 9 часа

Министерството на правосъдието поиска спешно от Върховния съд да отмени съдебно решение от ноември

Мелания Тръмп ще ръководи заседание на Съвета за сигурност на ООН

Мелания Тръмп ще ръководи заседание на Съвета за сигурност на ООН

Свят Преди 9 часа

Американският президент Доналд Тръмп е явен критик на ООН

<p>Прекъснаха показанията на&nbsp;Хилари Клинтън за&nbsp;Епстийн заради изтекла снимка</p>

Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Свят Преди 10 часа

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Свят Преди 10 часа

Мястото е на 412 км разстояние от българската столица София

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Среща между Путин и Зеленски е възможна само след приключване на преговорите между делегациите

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

България Преди 11 часа

Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим

<p>&bdquo;Голяма победа&ldquo; в съда на &bdquo;Алтернатива за Германия&ldquo;</p>

Съдът в Кьолн: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде класифицирана като „екстремистка“

Свят Преди 12 часа

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията

<p>Партиите извън НС да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании</p>

Партиите извън парламента да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

България Преди 12 часа

Средствата по медийните пакети са за сметка на държавния бюджет

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Свят Преди 13 часа

Той обхваща продукти, чийто грамаж е бил намален, без това да се отрази на цената

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

България Преди 13 часа

Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 13 часа

Кой ще се сбогува с Кухнята на Ада?

<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

България Преди 13 часа

Предложението направи Тошко Йорданов от „Има такъв народ“

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Любопитно Преди 13 часа

Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg
1

Осъдиха мъж, дал алкохол на защитена птица

sinoptik.bg

Жената на Сашо Дойнов кръсти внучето му

Edna.bg

Алекс Раева: Майчинството ме направи още по-луда

Edna.bg

Министър Илиев се срещна с президента на Европейската федерация по водни спортове

Gong.bg

Всичко е ясно - ето кои са осминафиналистите в Лига Европа

Gong.bg

Очаква се решението на ЦИК за състава на Районните избирателни комисии

Nova.bg

Ново заседание по делото за смъртта на Филип Арсов, който беше убит на пешеходна пътека в София

Nova.bg