Едно просто правило: 97-годишен учен разкрива тайната си за дълголетие

А ко искате да добавите не само години, но и здраве към живота си, известен италиански учен препоръчва едно просто правило.

Как да живеем възможно най-дълго – основното правило

97-годишният онколог и фармаколог Силвио Гаратини смята, че умереното ограничаване на калориите може значително да удължи живота.

Ученият, който основа Института „Марио Негри“ в Бергамо, е прекарал десетилетия в изследване на стареенето и хроничните заболявания.

„Ако ядете 30% по-малко, можете да живеете с 20% по-дълго“, каза той.

Според него умереността в храненето е ключът към активното дълголетие.

Гаратини подчертава, че здравословният начин на живот намалява не само личните рискове, но и натоварването на здравната система.

Според Световната здравна организация, неправилното хранене причинява милиони смъртни случаи по света всяка година, главно поради сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак.

Самият учен следва балансирана диета: той се храни разнообразно, за да си набави всички микро- и макронутриенти, но без да преяжда.

Проучвания, публикувани в Ageing Research Reviews и The British Journal of Nutrition, потвърждават, че умереното намаляване на калориите без дефицит на хранителни вещества подобрява показателите за стареене и намалява риска от преждевременна смърт.

Въпреки популярността на периодичното гладуване, Гаратини смята, че общото количество храна е по-важно от времето на хранене.

„Основното е да се яде по-малко“, заключава той.

Експертите също така отбелязват, че контролът на калориите и балансираната диета са сред най-ефективните начини за намаляване на риска от хронични заболявания и поддържане на активността в по-напреднала възраст.