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Здраве и дълголетие: Как скоростта на ходене е ключов показател за стареенето на мозъка

Ново проучване показва, че хората, които ходят бързо, имат с близо 50% по-нисък риск от когнитивен спад. Експерти разкриват как темпото на походката се превръща в огледало за здравето на цялото тяло и как да подобрим физическите си възможности

Стела Христова Стела Христова

25 август 2026, 09:18
Здраве и дълголетие: Как скоростта на ходене е ключов показател за стареенето на мозъка
Източник: iStock

Н якога отхвърляно просто като проява на добра форма, нетърпеливост или естествена енергия, бързото ходене днес се признава за основен показател за здравето на мозъка и дълголетието.

Така наречената група на „супер подвижните хора“ (super-pacers) от години привлича интереса на учените. Неотдавнашно проучване, публикувано в списание Neurology, стъпва върху нови доказателства: 80-годишните хора, чиято скорост на ходене съответства на тази на 50-годишни, стареят по-бавно и като цяло се радват на по-добро здраве.

Дефинирани като индивиди, които ходят значително по-бързо от средното за тяхната възрастова група, тези хора са с 48% по-малко склонни да изпитат когнитивен спад. Това придава съвсем ново значение на усещането за лекота и еластичност в крачката.

  • Ускоряване на науката

Оплакванията от бавно ходещи хора не са нищо ново, а медицинската наука от десетилетия признава връзката между необичайната походка и по-високия риск от когнитивни нарушения, като тя често сигнализира за промени години преди появата на забележим спад.

Новото изследване, проследяващо близо 5000 възрастни мъже и жени, установява, че хората с по-бързо темпо поддържат по-остри когнитивни функции за по-дълго време. Дори когато се появят признаци на влошаване, състоянието прогресира със забележимо по-бавна скорост.

Това повдига въпроса какво означават откритията за тези, които предпочитат по-спокойно темпо, и дали умишленото ускоряване на крачката може наистина да удължи живота. Спортният учен Джоана Хол, основател на метода WalkActive, обяснява какво всъщност показва скоростта на походката за здравословното остаряване.

  • Защо бързото ходене е знак за здраве?

Според Джоана Хол скоростта на ходене е като табло за управление на тялото. Тя не измерва изолиран компонент на физическата форма, а отразява работата на множество системи едновременно. При ходене мозъкът обработва заобикалящата среда и координира движенията, сърдечно-съдовата система доставя енергия, мускулите генерират сила, балансът поддържа изправената стойка, а ставите осигуряват мобилност.

При увеличаване на темпото изискванията към всички тези системи нарастват. Това прави скоростта на походката важен показател — тя служи като прозорец към цялостния капацитет на организма.

  • Защитна функция или просто показател?

Експертите правят важна разлика: проучванията не показват, че ако даден човек умишлено започне да ходи по-бързо, той автоматично ще намали риска от деменция или ще живее по-дълго.

Хората, които поддържат по-бързо естествено темпо, са способни на това, защото тяхната сърдечно-съдова система, мускули, баланс, координация и мозък стареят добре. Скоростта на ходене е външен израз на тези вътрешни процеси. Вместо да се преследва скоростта като изолирана цел, специалистите препоръчват изграждане на физически основи — сила, координация и мобилност, които да позволят на темпото да се развие естествено и безопасно.

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  • Как да се измери скоростта?

В научните изследвания скоростта на походката се измерва с голяма точност. Около 100 стъпки в минута често се използват като ориентир за ходене с умерена интензивност при здрави възрастни.

Въпреки това за повечето хора по-достъпен ориентир е способността за лесна промяна на темпото при необходимост — например при бързане за влак, изкачване на хълм или безопасно пресичане на улица. Целта не е скоростта да се превръща в поредното задължително число за следене чрез скъпи фитнес гривни.

  • Може ли темпото да се подобри чрез тренировки?

Възрастта и здравословното състояние влияят върху скоростта на ходене, но остаряването не означава задължително автоматично забавяне. В ходенето участват много компоненти, които подлежат на тренировка.

Преди просто да се увеличава скоростта, е важно да се анализира самата техника. Ако основните модели на движение са неправилни, бързото ходене може единствено да увеличи натоварването върху ставите и мускулите, които вече компенсират даден проблем.

  • Връзката със здравето на мозъка

От неврологична гледна точка ходенето е изключително сложен процес. При всяка стъпка мозъкът непрекъснато обработва визуална информация, позицията на тялото в пространството, повърхността, баланса и скоростта, като същевременно координира мускулите.

Въпреки че по-бързото ходене не е щит срещу деменция, начинът на придвижване дава изключително лесен поглед върху това колко добре мозъкът и тялото стареят в синхрон.

  • Колко често да се ходи бързо?

За оптимални резултати са важни както обемът, така и интензивността на движението. Редовната активност, намаляването на времето в седнало положение и подходящата интензивност трябва да вървят ръка за ръка.

Вместо фокусът да бъде само върху увеличаването на броя на крачките, той може да се пренасочи към подобряване на тяхното качество — чрез добра стойка, подобрен ритъм и съзнателна промяна на темпото за определени периоди.

  • Естествено темпо срещу ходене за упражнение

Има съществена разлика между умишленото бързо ходене като форма на тренировка и естественото, обичайно бързо темпо в ежедневието. Умишленото бързо ходене натоварва тялото като упражнение за определен период, докато естествено бързата походка отразява трайния физически капацитет, с който даден човек разполага. За здравословното остаряване и двата аспекта имат своята стойност.

  • Лесни стъпки за по-бързо ходене

За подобряване на походката специалистите съветват да се започне от стойката. Преди да се увеличава темпото, е важно тялото да се държи изправено, без прекомерно навеждане напред.

След като техниката и правилното изправяне бъдат усвоени, могат да се въвеждат кратки периоди на умишлено ускоряване на темпото по време на разходка, последвани от връщане към обичайната скорост. Основната цел не е постигането на максимална скорост, а поддържането на физическата способност за движение за десетилетия напред.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hellomagazine.com    
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